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Saudi Aramco увеличит пропускную способность нефтепровода "Восток — Запад" - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Saudi Aramco увеличит пропускную способность нефтепровода "Восток — Запад"
Saudi Aramco увеличит пропускную способность нефтепровода "Восток — Запад" - 22.10.2026, ПРАЙМ
Saudi Aramco увеличит пропускную способность нефтепровода "Восток — Запад"
Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco работает над увеличением пропускной способности нефтепровода "Восток - Запад" до 10... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T12:04+0300
2026-10-22T12:04+0300
нефть
саудовская аравия
ормузский пролив
saudi aramco
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874507492.jpg?1792659889
ДОХА, 22 окт - ПРАЙМ. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco работает над увеличением пропускной способности нефтепровода "Восток - Запад" до 10 миллионов баррелей в сутки, то есть примерно вдвое, сообщил президент компании Амин Нассер. "Мы работаем над увеличением пропускной способности трубопровода "Восток — Запад" до 10 миллионов баррелей в сутки", - сказал он телеканалу Al Arabiya Business. При этом Нассер отметил, что этот нефтепровод сыграл важную роль в замедлении роста нефтяных цен в мире, обеспечив поставки нефти с нефтяных месторождений на востоке страны на мировой рынок в условиях закрытия Ормузского пролива. В начале октября министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман сообщил, что транзит нефти через трубопровод "Восток - Запад" был восстановлен после атаки мятежников-хуситов в сентябре до уровня 5,8 миллионов баррелей в день.
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нефть, саудовская аравия, ормузский пролив, saudi aramco
Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Ормузский пролив, Saudi Aramco
12:04 22.10.2026
 
Saudi Aramco увеличит пропускную способность нефтепровода "Восток — Запад"

Saudi Aramco увеличит пропускную способность нефтепровода "Восток — Запад" вдвое

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ДОХА, 22 окт - ПРАЙМ. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco работает над увеличением пропускной способности нефтепровода "Восток - Запад" до 10 миллионов баррелей в сутки, то есть примерно вдвое, сообщил президент компании Амин Нассер.
"Мы работаем над увеличением пропускной способности трубопровода "Восток — Запад" до 10 миллионов баррелей в сутки", - сказал он телеканалу Al Arabiya Business.
При этом Нассер отметил, что этот нефтепровод сыграл важную роль в замедлении роста нефтяных цен в мире, обеспечив поставки нефти с нефтяных месторождений на востоке страны на мировой рынок в условиях закрытия Ормузского пролива.
В начале октября министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман сообщил, что транзит нефти через трубопровод "Восток - Запад" был восстановлен после атаки мятежников-хуситов в сентябре до уровня 5,8 миллионов баррелей в день.
 
НефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯОрмузский проливSaudi Aramco
 
 
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