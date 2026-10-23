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Авиакомпании в зимнем сезоне увеличат число рейсов из Владивостока в Китай

Авиакомпании в зимнем сезоне увеличат число рейсов из Владивостока в Китай - 23.10.2026, ПРАЙМ

Авиакомпании в зимнем сезоне увеличат число рейсов из Владивостока в Китай

Авиакомпании в новом зимнем сезоне увеличат число авиарейсов из Владивостока в Китай до 60 рейсов в неделю и более, сообщает Международный аэропорт... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T08:08+0300

2026-10-23T08:08+0300

2026-10-23T08:08+0300

бизнес

мировая экономика

владивосток

китай

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аэрофлот

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ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – ПРАЙМ. Авиакомпании в новом зимнем сезоне увеличат число авиарейсов из Владивостока в Китай до 60 рейсов в неделю и более, сообщает Международный аэропорт Владивостока. "В новом сезоне расширится авиасообщение с Китаем: общее количество рейсов по этому направлению превысит 60 в неделю. Впервые откроются прямые беспосадочные рейсы в Гуанчжоу, а также увеличится частота полетов по ряду международных и внутренних маршрутов", - говорится в сообщении. Так, в зимнем сезоне на линии Владивосток - Пекин будет выполняться более 30 рейсов в неделю. Компании S7 Airlines и "Аврора" планируют выполнять по пять полетов в неделю, а авиакомпания Air China с января увеличит частоту до 16 раз в неделю. Также в Пекин продолжат летать авиакомпании China United Airlines и Hainan Airlines. China Southern Airlines планирует с декабря нарастить до ежедневной частоту рейсов по маршруту Владивосток - Харбин - Гуанчжоу. Суммарное количество вылетов в Харбин в течение зимнего сезона превысит 15 рейсов в неделю. Число рейсов в Шанхай авиакомпаний "Россия" и S7 Airlines достигнет семи в неделю. Прямые беспосадочные рейсы в Гуанчжоу авиакомпания S7 Airlines будет выполнять два раза в неделю. Три раза в неделю будут летать самолеты "Аэрофлота" в Санья. Кроме того, в новом сезоне S7 Airlines увеличит до трех раз в неделю частоту вылетов в Бангкок. Продолжит полеты в Таиланд "Аэрофлот", "Азур эйр" возобновит чартерную программу. Во Вьетнам "Аэрофлот" и Vietjet Air продолжат выполнять до шести рейсов в неделю. Centrum Air увеличит до двух раз в неделю частоту рейсов в Ташкент. Авиакомпания Air Koryo продолжит выполнять полеты в Пхеньян.

владивосток

китай

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бизнес, мировая экономика, владивосток, китай, пекин, аэрофлот, air china, hainan airlines