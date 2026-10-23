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"АвтоВАЗ" допускает незначительное снижение продаж Lada в октябре

"АвтоВАЗ" допускает незначительное снижение продаж Lada в октябре - 23.10.2026, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" допускает незначительное снижение продаж Lada в октябре

Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" допускает незначительное снижение продаж новых автомобилей Lada в октябре по сравнению с сентябрем, следует из | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T18:15+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" допускает незначительное снижение продаж новых автомобилей Lada в октябре по сравнению с сентябрем, следует из комментария журналистам главы концерна Максима Соколова. "Мы видим, что в октябре динамика рынка, по крайней мере в нашем сегменте, чуть хуже, чем в сентябре. Поэтому планы будут более скромные, непринципиально, но все-таки чуть меньше, чем сентябрьские", - сказал он в кулуарах форума-выставки "Российский промышленник". Президент "АвтоВАЗа" также отметил, что в компании не уверены, удастся ли в октябре преодолеть 30-тысячную планку по количеству проданных автомобилей с учетом всех партнерских проектов. Продажи новых автомобилей Lada в России в сентябре составили 32,3 тысячи штук, что стало лучшим результатом в этом году, а по итогам 9 месяцев они увеличились на 0,4%, до 244,6 тысячи единиц.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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