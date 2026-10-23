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"АвтоВАЗ" допускает незначительное снижение продаж Lada в октябре - 23.10.2026, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" допускает незначительное снижение продаж Lada в октябре
"АвтоВАЗ" допускает незначительное снижение продаж Lada в октябре - 23.10.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" допускает незначительное снижение продаж Lada в октябре
Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" допускает незначительное снижение продаж новых автомобилей Lada в октябре по сравнению с сентябрем, следует из | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T18:15+0300
2026-10-23T18:43+0300
бизнес
максим соколов
автоваз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" допускает незначительное снижение продаж новых автомобилей Lada в октябре по сравнению с сентябрем, следует из комментария журналистам главы концерна Максима Соколова. "Мы видим, что в октябре динамика рынка, по крайней мере в нашем сегменте, чуть хуже, чем в сентябре. Поэтому планы будут более скромные, непринципиально, но все-таки чуть меньше, чем сентябрьские", - сказал он в кулуарах форума-выставки "Российский промышленник". Президент "АвтоВАЗа" также отметил, что в компании не уверены, удастся ли в октябре преодолеть 30-тысячную планку по количеству проданных автомобилей с учетом всех партнерских проектов. Продажи новых автомобилей Lada в России в сентябре составили 32,3 тысячи штук, что стало лучшим результатом в этом году, а по итогам 9 месяцев они увеличились на 0,4%, до 244,6 тысячи единиц.
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бизнес, максим соколов, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
18:15 23.10.2026 (обновлено: 18:43 23.10.2026)
 
"АвтоВАЗ" допускает незначительное снижение продаж Lada в октябре

Глава "АвтоВАЗа" Соколов допустил незначительное снижение продаж Lada в октябре

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" допускает незначительное снижение продаж новых автомобилей Lada в октябре по сравнению с сентябрем, следует из комментария журналистам главы концерна Максима Соколова.
"Мы видим, что в октябре динамика рынка, по крайней мере в нашем сегменте, чуть хуже, чем в сентябре. Поэтому планы будут более скромные, непринципиально, но все-таки чуть меньше, чем сентябрьские", - сказал он в кулуарах форума-выставки "Российский промышленник".
Президент "АвтоВАЗа" также отметил, что в компании не уверены, удастся ли в октябре преодолеть 30-тысячную планку по количеству проданных автомобилей с учетом всех партнерских проектов.
Продажи новых автомобилей Lada в России в сентябре составили 32,3 тысячи штук, что стало лучшим результатом в этом году, а по итогам 9 месяцев они увеличились на 0,4%, до 244,6 тысячи единиц.
 
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