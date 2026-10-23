https://1prime.ru/20261023/brent--874571713.html
Цена нефти Brent превысила 116 долларов
Цена нефти Brent превысила 116 долларов - 23.10.2026, ПРАЙМ
Цена нефти Brent превысила 116 долларов
Мировые цены на нефть в пятницу ускорили рост до 2,7%, стоимость марки Brent впервые с марта превысила 116 долларов за баррель, следует из данных торгов. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T17:09+0300
2026-10-23T17:09+0300
2026-10-23T17:09+0300
нефть
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу ускорили рост до 2,7%, стоимость марки Brent впервые с марта превысила 116 долларов за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 16.47 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,71% относительно предыдущего закрытия - до 116,24 доллара за баррель. Показатель впервые с 19 марта превышает отметку в 116 долларов. Декабрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожали на 3,12% - до 102,57 доллара за баррель.
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нефть
Цена нефти Brent превысила 116 долларов
Цена нефти марки Brent поднялась выше 116 долларов за баррель впервые с марта
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу ускорили рост до 2,7%, стоимость марки Brent впервые с марта превысила 116 долларов за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.47 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,71% относительно предыдущего закрытия - до 116,24 доллара за баррель. Показатель впервые с 19 марта превышает отметку в 116 долларов.
Декабрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожали на 3,12% - до 102,57 доллара за баррель.