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Цена нефти Brent превысила 117 долларов за баррель

Цена нефти Brent превысила 117 долларов за баррель - 23.10.2026, ПРАЙМ

Цена нефти Brent превысила 117 долларов за баррель

Мировые цены на нефть в пятницу ускорили рост до 3%, стоимость марки Brent впервые с марта превысила 117 долларов за баррель, следует из данных торгов. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T18:53+0300

2026-10-23T18:53+0300

2026-10-23T18:53+0300

нефть

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу ускорили рост до 3%, стоимость марки Brent впервые с марта превысила 117 долларов за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 18.39 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 3,38% относительно предыдущего закрытия - до 117 долларов за баррель. Ранее в ходе торгов показатель впервые с 19 марта превысил отметку в 117 долларов. Декабрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожали на 3,53% - до 102,98 доллара за баррель.

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нефть