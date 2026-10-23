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Расходы на дата-центры в мире достигнут триллиона долларов в 2026 году

Расходы на дата-центры в мире достигнут триллиона долларов в 2026 году - 23.10.2026, ПРАЙМ

Расходы на дата-центры в мире достигнут триллиона долларов в 2026 году

Мировые расходы на дата-центры достигнут 1 триллиона долларов в 2026 году и более чем удвоятся к 2028 году - до 2,1 триллиона, сообщает агентство Рейтер со... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T18:53+0300

2026-10-23T18:53+0300

2026-10-23T18:53+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Мировые расходы на дата-центры достигнут 1 триллиона долларов в 2026 году и более чем удвоятся к 2028 году - до 2,1 триллиона, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на прогноз американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA). "Согласно оценке BofA Global Research, представленной в пятничной записке, мировые расходы на центры обработки данных, как ожидается, достигнут 1 триллиона долларов в 2026 году, а к 2028 году более чем удвоятся, до 2,1 триллиона долларов, благодаря растущему спросу на услуги искусственного интеллекта и развитию этой сферы", - передает агентство. По оценке BofA, рынок дата-центров, составлявший 275 миллиардов долларов в 2022 году, может вырасти до 2,93 триллиона долларов к 2030 году. В 2025-2030 годах среднегодовой темп роста рынка может составить 37%. Отмечается, что строительство дата-центров обходится в среднем примерно в 49 миллионов долларов на каждый мегаватт мощности, причем 78% расходов приходится на IT-оборудование. Стоимость "неооблаков", (neoclouds) или центров обработки данных, ориентированных на искусственный интеллект, составляет около 57 миллионов долларов за мегаватт, однако их преимуществом является меньшая занимаемая площадь по сравнению с традиционными объектами. Согласно исследованию BofA, самая дорогая составляющая - серверы, уточняет Рейтер. На них приходится около 31,4 миллиона долларов затрат на мегаватт. Сетевое оборудование стоит еще примерно 4,8 миллиона долларов на мегаватт. Расходы на распределение электроэнергии, генераторы, резервное питание, системы охлаждения и другое оборудование составляют от 100 тысяч долларов до 1,1 миллиона долларов на мегаватт. Бум строительства дата-центров уже стал одним из наиболее быстрорастущих источников выручки для производителей генераторов, строительного оборудования, распределительных устройств и систем охлаждения, пишет издание. Среди главных бенефициаров роста также остаются производители чипов и серверного оборудования, особенно в США. Bank of America Corp., основанный в 1904 году, является многопрофильным финансовым институтом. BofA входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами - Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, сша, citigroup, wells fargo