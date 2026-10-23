https://1prime.ru/20261023/dobycha-874548343.html
"Туркменнефть": добыча нефти в этом году превысит 8 миллионов тонн
"Туркменнефть": добыча нефти в этом году превысит 8 миллионов тонн - 23.10.2026, ПРАЙМ
"Туркменнефть": добыча нефти в этом году превысит 8 миллионов тонн
Добыча нефти в Туркмении по итогам года превысит 8 миллионов тонн, такой прогноз журналистам дал в пятницу заместитель председателя государственного концерна... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T10:58+0300
2026-10-23T10:58+0300
2026-10-23T11:04+0300
нефть
газ
туркмения
ашхабад
иран
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874548343.jpg?1792742665
АШХАБАД, 23 окт – ПРАЙМ. Добыча нефти в Туркмении по итогам года превысит 8 миллионов тонн, такой прогноз журналистам дал в пятницу заместитель председателя государственного концерна "Туркменнефть" Векилмухаммет Уссаев. "Объем добычи нефти в этом году ожидается примерно свыше 8 миллионов тонн", – сказал он на пресс-конференции по итогам прошедшей в Ашхабаде международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркмении – 2026". В первом полугодии текущего года в Туркмении было добыто свыше 4,1 миллиона тонн нефти, а за весь прошлый год общий объем добычи нефти в республике составил около 8,3 миллиона тонн. Международная конференция и выставка "Нефть и газ Туркмении – 2026" прошла в Ашхабаде 21-23 октября. В форуме участвовали делегаты более чем из 75 стран. Помимо прочего, Туркмения занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара. Углеводородные ресурсы республики оцениваются более чем в 71 миллиард тонн нефтяного эквивалента, которые составляют более 20 миллиардов тонн нефти и более 50 триллионов кубометров природного газа. В прошлом году общая добыча газа в республике превысила 76,5 миллиардов кубометров. Ранее в пятницу Уссаев также поделился прогнозом, что по итогам этого года она ожидается примерно на уровне 80 миллиардов кубометров, и на 2027 год планируется добыча в этом же районе.
туркмения
ашхабад
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, туркмения, ашхабад, иран
Нефть, Газ, ТУРКМЕНИЯ, Ашхабад, ИРАН
"Туркменнефть": добыча нефти в этом году превысит 8 миллионов тонн
Зампред "Туркменнефть" Уссаев: добыча нефти по итогам года превысит 8 миллионов тонн
АШХАБАД, 23 окт – ПРАЙМ. Добыча нефти в Туркмении по итогам года превысит 8 миллионов тонн, такой прогноз журналистам дал в пятницу заместитель председателя государственного концерна "Туркменнефть" Векилмухаммет Уссаев.
"Объем добычи нефти в этом году ожидается примерно свыше 8 миллионов тонн", – сказал он на пресс-конференции по итогам прошедшей в Ашхабаде международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркмении – 2026".
В первом полугодии текущего года в Туркмении было добыто свыше 4,1 миллиона тонн нефти, а за весь прошлый год общий объем добычи нефти в республике составил около 8,3 миллиона тонн.
Международная конференция и выставка "Нефть и газ Туркмении – 2026" прошла в Ашхабаде 21-23 октября. В форуме участвовали делегаты более чем из 75 стран.
Помимо прочего, Туркмения занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара. Углеводородные ресурсы республики оцениваются более чем в 71 миллиард тонн нефтяного эквивалента, которые составляют более 20 миллиардов тонн нефти и более 50 триллионов кубометров природного газа.
В прошлом году общая добыча газа в республике превысила 76,5 миллиардов кубометров. Ранее в пятницу Уссаев также поделился прогнозом, что по итогам этого года она ожидается примерно на уровне 80 миллиардов кубометров, и на 2027 год планируется добыча в этом же районе.