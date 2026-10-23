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"Туркменнефть": добыча нефти в этом году превысит 8 миллионов тонн

"Туркменнефть": добыча нефти в этом году превысит 8 миллионов тонн - 23.10.2026, ПРАЙМ

"Туркменнефть": добыча нефти в этом году превысит 8 миллионов тонн

Добыча нефти в Туркмении по итогам года превысит 8 миллионов тонн, такой прогноз журналистам дал в пятницу заместитель председателя государственного концерна... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T10:58+0300

2026-10-23T10:58+0300

2026-10-23T11:04+0300

нефть

газ

туркмения

ашхабад

иран

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АШХАБАД, 23 окт – ПРАЙМ. Добыча нефти в Туркмении по итогам года превысит 8 миллионов тонн, такой прогноз журналистам дал в пятницу заместитель председателя государственного концерна "Туркменнефть" Векилмухаммет Уссаев. "Объем добычи нефти в этом году ожидается примерно свыше 8 миллионов тонн", – сказал он на пресс-конференции по итогам прошедшей в Ашхабаде международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркмении – 2026". В первом полугодии текущего года в Туркмении было добыто свыше 4,1 миллиона тонн нефти, а за весь прошлый год общий объем добычи нефти в республике составил около 8,3 миллиона тонн. Международная конференция и выставка "Нефть и газ Туркмении – 2026" прошла в Ашхабаде 21-23 октября. В форуме участвовали делегаты более чем из 75 стран. Помимо прочего, Туркмения занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара. Углеводородные ресурсы республики оцениваются более чем в 71 миллиард тонн нефтяного эквивалента, которые составляют более 20 миллиардов тонн нефти и более 50 триллионов кубометров природного газа. В прошлом году общая добыча газа в республике превысила 76,5 миллиардов кубометров. Ранее в пятницу Уссаев также поделился прогнозом, что по итогам этого года она ожидается примерно на уровне 80 миллиардов кубометров, и на 2027 год планируется добыча в этом же районе.

туркмения

ашхабад

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нефть, газ, туркмения, ашхабад, иран