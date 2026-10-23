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Эксперт рассказал о роли России в Африке - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал о роли России в Африке
Эксперт рассказал о роли России в Африке - 23.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о роли России в Африке
Россия присутствует в Африке очень точечно, не захватывает на континенте зоны влияния, а помогает ее странам своей продукцией, опытом, участием в реализации... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T14:12+0300
2026-10-23T14:12+0300
россия
мировая экономика
африка
москва
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ниу вшэ
вшэ
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Россия присутствует в Африке очень точечно, не захватывает на континенте зоны влияния, а помогает ее странам своей продукцией, опытом, участием в реализации разных проектов, заявил директор центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов. "Африка не является для России самоцелью, но является ответом на запрос африканской стороны. То есть там, где мы нужны, там, где нужна российская продукция, российский опыт, российская экспертиза, российское участие в реализации каких-то, собственно, самих африканских планов, африканских решений, африканских проблем, там Россия присутствует", - сказал он в ходе дискуссии "Россия и Африка: всерьез и надолго?" на московской площадке клуба "Валдай". По словам эксперта, "Россия присутствует очень точечно, не захватывает какие-то зоны влияния, а помогает самой Африке". "У нас появились страны-партнеры, с которыми налажены достаточно разносторонние механизмы взаимодействия", - добавил он. "У нас появились отраслевые треки, то есть теперь в целом ряде российских министерств профильные заместители министра, отвечающие за международные связи, погружены глубоко в африканскую тематику и вспоминают про Африку не только накануне саммитов, но и регулярно держат на столе папку с африканскими документами, поддерживают контакты со своими коллегами", - подчеркнул Маслов. В Москве 28-29 октября пройдет третий саммит "Россия-Африка".
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россия, мировая экономика, африка, москва, андрей маслов, ниу вшэ, вшэ, валдай
РОССИЯ, Мировая экономика, АФРИКА, МОСКВА, Андрей Маслов, НИУ ВШЭ, ВШЭ, Валдай
14:12 23.10.2026
 
Эксперт рассказал о роли России в Африке

Эксперт Маслов: Россия не захватывает зоны влияния в Африке, а помогает ей

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Россия присутствует в Африке очень точечно, не захватывает на континенте зоны влияния, а помогает ее странам своей продукцией, опытом, участием в реализации разных проектов, заявил директор центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов.
"Африка не является для России самоцелью, но является ответом на запрос африканской стороны. То есть там, где мы нужны, там, где нужна российская продукция, российский опыт, российская экспертиза, российское участие в реализации каких-то, собственно, самих африканских планов, африканских решений, африканских проблем, там Россия присутствует", - сказал он в ходе дискуссии "Россия и Африка: всерьез и надолго?" на московской площадке клуба "Валдай".
По словам эксперта, "Россия присутствует очень точечно, не захватывает какие-то зоны влияния, а помогает самой Африке".
"У нас появились страны-партнеры, с которыми налажены достаточно разносторонние механизмы взаимодействия", - добавил он.
"У нас появились отраслевые треки, то есть теперь в целом ряде российских министерств профильные заместители министра, отвечающие за международные связи, погружены глубоко в африканскую тематику и вспоминают про Африку не только накануне саммитов, но и регулярно держат на столе папку с африканскими документами, поддерживают контакты со своими коллегами", - подчеркнул Маслов.
В Москве 28-29 октября пройдет третий саммит "Россия-Африка".
 
РОССИЯМировая экономикаАФРИКАМОСКВААндрей МасловНИУ ВШЭВШЭВалдай
 
 
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