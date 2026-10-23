https://1prime.ru/20261023/ekspert-874562376.html

Эксперт оценил перспективы развития гидроэнергетики в Киргизии

Эксперт оценил перспективы развития гидроэнергетики в Киргизии - 23.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценил перспективы развития гидроэнергетики в Киргизии

Развитие гидроэнергетики в Киргизии создает значимые перспективы для российского бизнеса, компании могут участвовать в строительстве ГЭС в качестве инвесторов,... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T15:01+0300

2026-10-23T15:01+0300

2026-10-23T15:04+0300

россия

киргизия

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Развитие гидроэнергетики в Киргизии создает значимые перспективы для российского бизнеса, компании могут участвовать в строительстве ГЭС в качестве инвесторов, подрядчиков и поставщиков оборудования, заявил РИА Новости председатель совета директоров фонда прямых инвестиций Central Asia Capital Антон Собин. Он отметил, что в текущем году Киргизия планирует потребить 19,6 миллиарда кВт.ч электроэнергии, из которых 15,5 миллиарда кВт.ч обеспечит собственная генерация. Недостающие 4,1 миллиарда кВт.ч республика была намерена импортировать. При этом импорт нужен не только для покрытия дефицита, часть электроэнергии планируется закупать, чтобы сохранить ресурсы водохранилищ. "Для российских компаний развитие гидроэнергетики Кыргызстана - возможность участвовать в инфраструктурных проектах в качестве инвесторов, кредиторов, поставщиков оборудования и подрядчиков", - сказал Собин. Собеседник агентства рассказал и о планах республики по выработке электроэнергии. "Министерство энергетики хотело в 2026 году ввести в работу 13 малых ГЭС общей мощностью 81 МВт, которые смогут вырабатывать около 348 миллионов кВт.ч в год. Еще 48 малых станций общей мощностью более 421 МВт должны запустить в 2026-2030 годах. Однако даже ввод всех 13 станций в этом году покроет менее 9% от объема электроэнергии, который республика планирует импортировать", - добавил эксперт. Киргизия заинтересована в привлечении российских инвесторов и партнеров в проекты в сфере энергетики, сообщал в июне первый вице-премьер республики Данияр Амангельдиев.

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