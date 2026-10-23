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Eni планирует выйти на 200 тысяч баррелей нефти в сутки в Венесуэле

Eni планирует выйти на 200 тысяч баррелей нефти в сутки в Венесуэле - 23.10.2026, ПРАЙМ

Eni планирует выйти на 200 тысяч баррелей нефти в сутки в Венесуэле

Итальянская Eni планирует выйти на 200 тысяч баррелей в сутки добычи нефти на гигантском месторождении Хунин-5 в Венесуэле за 1,5-2 года, а на потенциальный 1... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T16:14+0300

2026-10-23T16:14+0300

2026-10-23T16:14+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Итальянская Eni планирует выйти на 200 тысяч баррелей в сутки добычи нефти на гигантском месторождении Хунин-5 в Венесуэле за 1,5-2 года, а на потенциальный 1 миллион баррелей в сутки - в 2032-2033 году, сообщил операционный директор подразделения Global Natural Resources Гвидо Бруско. Власти Венесуэлы в начале сентября подписали соглашения с Eni и американской компанией Chevron, предусматривающие расширение деятельности компаний по добыче углеводородов в стране. С Eni были подписаны два документа по блоку Хунин-5. Первый - соглашение о распределении блока Хунин-5 между Eni и венесуэльскими нефтяными корпорациями PDVSA и CVP. Второй - непосредственно контракт об участии в добыче углеводородов на этом участке между PDVSA Petróleo и Eni Venezuela. "Начнем с Венесуэлы. По первому этапу, который позволит добывать 200 тысяч баррелей нефти в сутки, мы рассчитываем уложиться в период от 18 до 24 месяцев. Затем мы достигнем еще одного промежуточного уровня - 400 баррелей в сутки, что произойдет к концу 2029 года. А потенциал в 1 миллион баррелей в сутки мы реализуем в 2032 или 2033 году", - сказал Бруско, выступая на конференции с аналитиками по итогами девяти месяцев. "Нужно учитывать, что это супергигант с разведанными запасами в 35 миллиардов баррелей нефти. Так что потенциал есть", - отметил он. Бруско согласился, что нефть на этом месторождении тяжелая и для нее потребуются разбавители. И здесь, по его словам, может сыграть роль синергетический эффект от других активов компании в Венесуэле. "У нас есть конденсат из месторождения Перла, и мы рассчитываем удвоить добычу конденсата на этом месторождении за счет будущего экспорта СПГ. Таким образом, это может быть использовано в качестве разбавителя для тяжелой нефти Хунин-5", - добавил он. В качестве разбавителя также может применяться более легкая нефть с месторождения Корокоро, на котором будет увеличиваться добыча, отметил топ-менеджер.

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