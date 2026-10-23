https://1prime.ru/20261023/germanija-874579219.html
Германия приступила к высвобождению нефти из стратегических резервов
Германия приступила к высвобождению нефти из стратегических резервов - 23.10.2026, ПРАЙМ
Германия приступила к высвобождению нефти из стратегических резервов
Германия приступила к высвобождению дополнительных объемов нефти и нефтепродуктов из стратегических резервов, передает агентство DPA со ссылкой на министерство... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T20:31+0300
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БЕРЛИН, 23 окт - ПРАЙМ. Германия приступила к высвобождению дополнительных объемов нефти и нефтепродуктов из стратегических резервов, передает агентство DPA со ссылкой на министерство экономики и энергетики. "Германия высвобождает дополнительные объемы нефти и нефтепродуктов из резервов... Соответствующее постановление вступило в силу в четверг", - говорится в сообщении. Согласно предписанию Международного энергетического агентства (МЭА), Германия должна высвободить 19,5 миллиона баррелей. Отмечается, что к октябрю правительство высвободило 6 миллионов баррелей. Из резервов предстоит высвободить еще 13,5 миллиона баррелей нефти. Уточняется, что Германия высвобождает нефть и нефтепродукты из стратегических запасов в соответствии с международными обязательствами и договоренностями стран G7. Агентство Рейтер, в свою очередь, со ссылкой на документ Федерального союза по обеспечению запасов нефти (EBV) сообщило, что нефть из стратегических запасов поступит на продажу. EBV в пятницу объявил тендер на продажу дизельного и печного топлива, а также сырой нефти из стратегических резервов. Министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе ранее заявила, что в вестнике федеральных законов было опубликовано постановление, которое предусматривает временное сокращение стратегических запасов нефти и нефтепродуктов Германии. Согласно новому правилу, новый обязательный объем стратегических запасов рассчитан на 82 дня вместо прежних 90. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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нефть, германия, фрг, сша, мэа
Нефть, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, США, МЭА
Германия приступила к высвобождению нефти из стратегических резервов
Германия приступила к высвобождению дополнительной нефти из стратегических резервов
БЕРЛИН, 23 окт - ПРАЙМ. Германия приступила к высвобождению дополнительных объемов нефти и нефтепродуктов из стратегических резервов, передает агентство DPA со ссылкой на министерство экономики и энергетики.
"Германия высвобождает дополнительные объемы нефти и нефтепродуктов из резервов... Соответствующее постановление вступило в силу в четверг", - говорится в сообщении.
Согласно предписанию Международного энергетического агентства (МЭА), Германия должна высвободить 19,5 миллиона баррелей. Отмечается, что к октябрю правительство высвободило 6 миллионов баррелей. Из резервов предстоит высвободить еще 13,5 миллиона баррелей нефти.
Уточняется, что Германия высвобождает нефть и нефтепродукты из стратегических запасов в соответствии с международными обязательствами и договоренностями стран G7.
Агентство Рейтер, в свою очередь, со ссылкой на документ Федерального союза по обеспечению запасов нефти (EBV) сообщило, что нефть из стратегических запасов поступит на продажу. EBV в пятницу объявил тендер на продажу дизельного и печного топлива, а также сырой нефти из стратегических резервов.
Министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе ранее заявила, что в вестнике федеральных законов было опубликовано постановление, которое предусматривает временное сокращение стратегических запасов нефти и нефтепродуктов Германии. Согласно новому правилу, новый обязательный объем стратегических запасов рассчитан на 82 дня вместо прежних 90.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.