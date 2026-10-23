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Глава торговой палаты США заявил о переговорах по "Северным потокам"
Глава торговой палаты США заявил о переговорах по "Северным потокам" - 23.10.2026, ПРАЙМ
Глава торговой палаты США заявил о переговорах по "Северным потокам"
Вопрос возобновления работы "Северных потоков" находится в стадии переговоров, заявил глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T00:34+0300
2026-10-23T00:34+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Вопрос возобновления работы "Северных потоков" находится в стадии переговоров, заявил глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи.
Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что сомнений о возобновлении работы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" нет и это неизбежно.
"Этот вопрос находится в стадии переговоров", - сказал "Известиям" Эйджи, комментируя возможность возобновления работы "Северных потоков".
По его словам, для этого необходимо согласие Германии, но его пока нет. Кроме того, требуется официальное одобрение американской стороны, утверждает Эйджи.
Как отметил в среду вице-премьер РФ Александр Новак, одна из четырех ниток "Северных потоков" находится в рабочем состоянии, и если европейские потребители, политики захотят, по этой нитке можно поставлять газ.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
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газ, россия, сша, германия, европа, сеймур херш, кирилл дмитриев, александр новак, американская торговая палата, северный поток - 2
Газ, РОССИЯ, США, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, Сеймур Херш, Кирилл Дмитриев, Александр Новак, Американская торговая палата, Северный поток - 2
Глава торговой палаты США заявил о переговорах по "Северным потокам"
Эйджи: вопрос возобновления работы "Северных потоков" находится в стадии переговоров
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Вопрос возобновления работы "Северных потоков" находится в стадии переговоров, заявил глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи.
Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что сомнений о возобновлении работы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" нет и это неизбежно.
"Этот вопрос находится в стадии переговоров", - сказал "Известиям" Эйджи, комментируя возможность возобновления работы "Северных потоков".
По его словам, для этого необходимо согласие Германии, но его пока нет. Кроме того, требуется официальное одобрение американской стороны, утверждает Эйджи.
Как отметил в среду вице-премьер РФ Александр Новак, одна из четырех ниток "Северных потоков" находится в рабочем состоянии, и если европейские потребители, политики захотят, по этой нитке можно поставлять газ.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.