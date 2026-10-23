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Глава "Туркменгаза": ситуация на Ближнем Востоке влияет на работу концерна - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Глава "Туркменгаза": ситуация на Ближнем Востоке влияет на работу концерна
Глава "Туркменгаза": ситуация на Ближнем Востоке влияет на работу концерна - 23.10.2026, ПРАЙМ
Глава "Туркменгаза": ситуация на Ближнем Востоке влияет на работу концерна
Ситуация на Ближнем Востоке влияет на деятельность государственного концерна "Туркменгаз", в частности создает логистические сложности, заявил журналистам... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:27+0300
2026-10-23T13:27+0300
нефть
туркмения
ближний восток
иран
"туркменгаз"
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874556199.jpg?1792751229
АШХАБАД, 23 окт – ПРАЙМ. Ситуация на Ближнем Востоке влияет на деятельность государственного концерна "Туркменгаз", в частности создает логистические сложности, заявил журналистам председатель госконцерна Максат Бабаев. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. "Ситуация, которая сейчас на Ближнем Востоке всем известная, в целом, конечно же, влияет, в том числе на непосредственно наш концерн, на деятельность, например, логистические проблемы и другие вопросы", – сказал Бабаев на пресс-конференции по итогам международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркмении – 2026". По словам Бабаева, на работе концерна уже сказывается перегруженность портов и логистических центров. "На сегодняшний день мы реально ощущаем на себе, на своей работе вопросы, связанные с логистикой, это перезагруженность портов или логистических точек или центров, и, в свою очередь, они оказывают влияние на сроки каких-то проектов", – добавил он. Отвечая на вопрос о возможности возобновления своповых поставок газа в Азербайджан и Турцию, а также о переговорах с Ираком, он отметил, что это связано со свободными объемами на экспорт. По словам Бабаева, появляющиеся объемы газа уже законтрактованы. "В иракском направлении мы хотели работать, но пока у нас не получилось, поставки в конечном итоге не начались. И ситуация тоже сейчас, вы сами понимаете (эскалация - ред.)", – сказал он. Международная конференция и выставка "Нефть и газ Туркмении – 2026" прошла в Ашхабаде 21-23 октября. В форуме участвовали делегаты более чем из 75 стран. Туркмения занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара. Углеводородные ресурсы республики оцениваются более чем в 71 миллиард тонн нефтяного эквивалента, что составляет более 20 миллиардов тонн нефти и более 50 триллионов кубометров природного газа.
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нефть, туркмения, ближний восток, иран, "туркменгаз"
Нефть, ТУРКМЕНИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, "Туркменгаз"
13:27 23.10.2026
 
Глава "Туркменгаза": ситуация на Ближнем Востоке влияет на работу концерна

Глава "Туркменгаза" Бабаев: ситуация на Ближнем Востоке влияет на работу концерна

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АШХАБАД, 23 окт – ПРАЙМ. Ситуация на Ближнем Востоке влияет на деятельность государственного концерна "Туркменгаз", в частности создает логистические сложности, заявил журналистам председатель госконцерна Максат Бабаев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации практически остановилось судоходство через Ормузский пролив.
"Ситуация, которая сейчас на Ближнем Востоке всем известная, в целом, конечно же, влияет, в том числе на непосредственно наш концерн, на деятельность, например, логистические проблемы и другие вопросы", – сказал Бабаев на пресс-конференции по итогам международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркмении – 2026".
По словам Бабаева, на работе концерна уже сказывается перегруженность портов и логистических центров.
"На сегодняшний день мы реально ощущаем на себе, на своей работе вопросы, связанные с логистикой, это перезагруженность портов или логистических точек или центров, и, в свою очередь, они оказывают влияние на сроки каких-то проектов", – добавил он.
Отвечая на вопрос о возможности возобновления своповых поставок газа в Азербайджан и Турцию, а также о переговорах с Ираком, он отметил, что это связано со свободными объемами на экспорт. По словам Бабаева, появляющиеся объемы газа уже законтрактованы.
"В иракском направлении мы хотели работать, но пока у нас не получилось, поставки в конечном итоге не начались. И ситуация тоже сейчас, вы сами понимаете (эскалация - ред.)", – сказал он.
Международная конференция и выставка "Нефть и газ Туркмении – 2026" прошла в Ашхабаде 21-23 октября. В форуме участвовали делегаты более чем из 75 стран.
Туркмения занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара. Углеводородные ресурсы республики оцениваются более чем в 71 миллиард тонн нефтяного эквивалента, что составляет более 20 миллиардов тонн нефти и более 50 триллионов кубометров природного газа.
 
НефтьТУРКМЕНИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКИРАН"Туркменгаз"
 
 
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