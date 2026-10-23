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Полномочия Григоренко как председателя набсовета ВЭБ.РФ прекращены

Полномочия Григоренко как председателя набсовета ВЭБ.РФ прекращены - 23.10.2026, ПРАЙМ

Полномочия Григоренко как председателя набсовета ВЭБ.РФ прекращены

Полномочия бывшего вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко как председателя наблюдательного совета ВЭБ.РФ прекращены, соответствующее распоряжение опубликовано на... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T21:02+0300

2026-10-23T21:02+0300

2026-10-23T21:11+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Полномочия бывшего вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко как председателя наблюдательного совета ВЭБ.РФ прекращены, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "Прекратить полномочия председателя наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Григоренко Дмитрия Андреевича", - говорится в документе. Наблюдательный совет Сбербанка на ближайшем заседании 10 ноября рассмотрит вопрос о назначении Григоренко на должность зампреда правления. Ранее президент России Владимир Путин освободил Григоренко от должности вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, финансы, банки, дмитрий григоренко, владимир путин, вэб, сбербанк