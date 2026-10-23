https://1prime.ru/20261023/grigorenko-874580200.html
Полномочия Григоренко как председателя набсовета ВЭБ.РФ прекращены
Полномочия Григоренко как председателя набсовета ВЭБ.РФ прекращены - 23.10.2026, ПРАЙМ
Полномочия Григоренко как председателя набсовета ВЭБ.РФ прекращены
Полномочия бывшего вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко как председателя наблюдательного совета ВЭБ.РФ прекращены, соответствующее распоряжение опубликовано на... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T21:02+0300
2026-10-23T21:02+0300
2026-10-23T21:11+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Полномочия бывшего вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко как председателя наблюдательного совета ВЭБ.РФ прекращены, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "Прекратить полномочия председателя наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Григоренко Дмитрия Андреевича", - говорится в документе. Наблюдательный совет Сбербанка на ближайшем заседании 10 ноября рассмотрит вопрос о назначении Григоренко на должность зампреда правления. Ранее президент России Владимир Путин освободил Григоренко от должности вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ.
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нефть, финансы, банки, дмитрий григоренко, владимир путин, вэб, сбербанк
Нефть, Финансы, Банки, Дмитрий Григоренко, Владимир Путин, ВЭБ, Сбербанк
Полномочия Григоренко как председателя набсовета ВЭБ.РФ прекращены
Полномочия Григоренко как председателя наблюдательного совета ВЭБ.РФ прекращены
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Полномочия бывшего вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко как председателя наблюдательного совета ВЭБ.РФ прекращены, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Прекратить полномочия председателя наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Григоренко Дмитрия Андреевича", - говорится в документе.
Наблюдательный совет Сбербанка на ближайшем заседании 10 ноября рассмотрит вопрос о назначении Григоренко на должность зампреда правления.
Ранее президент России Владимир Путин освободил Григоренко от должности вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ.