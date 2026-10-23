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Полномочия Григоренко как председателя набсовета ВЭБ.РФ прекращены - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Полномочия Григоренко как председателя набсовета ВЭБ.РФ прекращены
Полномочия Григоренко как председателя набсовета ВЭБ.РФ прекращены - 23.10.2026, ПРАЙМ
Полномочия Григоренко как председателя набсовета ВЭБ.РФ прекращены
Полномочия бывшего вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко как председателя наблюдательного совета ВЭБ.РФ прекращены, соответствующее распоряжение опубликовано на... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T21:02+0300
2026-10-23T21:11+0300
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дмитрий григоренко
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Полномочия бывшего вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко как председателя наблюдательного совета ВЭБ.РФ прекращены, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "Прекратить полномочия председателя наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Григоренко Дмитрия Андреевича", - говорится в документе. Наблюдательный совет Сбербанка на ближайшем заседании 10 ноября рассмотрит вопрос о назначении Григоренко на должность зампреда правления. Ранее президент России Владимир Путин освободил Григоренко от должности вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ.
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40
нефть, финансы, банки, дмитрий григоренко, владимир путин, вэб, сбербанк
Нефть, Финансы, Банки, Дмитрий Григоренко, Владимир Путин, ВЭБ, Сбербанк
21:02 23.10.2026 (обновлено: 21:11 23.10.2026)
 
Полномочия Григоренко как председателя набсовета ВЭБ.РФ прекращены

Полномочия Григоренко как председателя наблюдательного совета ВЭБ.РФ прекращены

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Полномочия бывшего вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко как председателя наблюдательного совета ВЭБ.РФ прекращены, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Прекратить полномочия председателя наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Григоренко Дмитрия Андреевича", - говорится в документе.
Наблюдательный совет Сбербанка на ближайшем заседании 10 ноября рассмотрит вопрос о назначении Григоренко на должность зампреда правления.
Ранее президент России Владимир Путин освободил Григоренко от должности вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ.
 
НефтьФинансыБанкиДмитрий ГригоренкоВладимир ПутинВЭБСбербанк
 
 
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