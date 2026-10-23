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Индия проявляет интерес к МТК Север-Юг и Восток-Запад, заявил Байрамов
Индия проявляет интерес к МТК Север-Юг и Восток-Запад, заявил Байрамов - 23.10.2026, ПРАЙМ
Индия проявляет интерес к МТК Север-Юг и Восток-Запад, заявил Байрамов
Индия проявляет интерес к международным транспортным коридорам (МТК) Север - Юг и Восток - Запад, проходящим через территорию Азербайджана, заявил глава... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T14:00+0300
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БАКУ, 23 окт – ПРАЙМ. Индия проявляет интерес к международным транспортным коридорам (МТК) Север - Юг и Восток - Запад, проходящим через территорию Азербайджана, заявил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов.
"Индия проявляет интерес к международным транспортным коридорам Север-Юг и Восток-Запад, проходящим через территорию Азербайджана. Этот вопрос обсуждался в ходе сегодняшней встречи с индийским коллегой", - сказал Байрамов на совместном брифинге со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Баку.
Байрамов также не исключил возможность увеличения количества прямых авиарейсов между странами.
"Наличие прямых рейсов между нашими странами важно. В этом контексте мы ощущаем масштаб потребности, и, возможно, рейсы будут увеличены. Соответствующие структуры ведут переговоры по этому поводу", - добавил министр.
МТК "Север - Юг" связывает страны Северной Европы и Россию с Ираном, странами Персидского залива и Индией через Азербайджан. Транспортный коридор Восток – Запад (известный также как Средний коридор или ТМТМ - Транскаспийский международный транспортный маршрут) связывает Китай с Турцией и странами Евросоюза через Азербайджан, Грузию и Казахстан.
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бизнес, нефть, азербайджан, индия, запад, ес
Бизнес, Нефть, АЗЕРБАЙДЖАН, ИНДИЯ, ЗАПАД, ЕС
Индия проявляет интерес к МТК Север-Юг и Восток-Запад, заявил Байрамов
Глава МИД Азербайджана Байрамов: Индия проявляет интерес к МТК Север-Юг и Восток-Запад
БАКУ, 23 окт – ПРАЙМ. Индия проявляет интерес к международным транспортным коридорам (МТК) Север - Юг и Восток - Запад, проходящим через территорию Азербайджана, заявил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов.
"Индия проявляет интерес к международным транспортным коридорам Север-Юг и Восток-Запад, проходящим через территорию Азербайджана. Этот вопрос обсуждался в ходе сегодняшней встречи с индийским коллегой", - сказал Байрамов на совместном брифинге со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Баку.
Байрамов также не исключил возможность увеличения количества прямых авиарейсов между странами.
"Наличие прямых рейсов между нашими странами важно. В этом контексте мы ощущаем масштаб потребности, и, возможно, рейсы будут увеличены. Соответствующие структуры ведут переговоры по этому поводу", - добавил министр.
МТК "Север - Юг" связывает страны Северной Европы и Россию с Ираном, странами Персидского залива и Индией через Азербайджан. Транспортный коридор Восток – Запад (известный также как Средний коридор или ТМТМ - Транскаспийский международный транспортный маршрут) связывает Китай с Турцией и странами Евросоюза через Азербайджан, Грузию и Казахстан.