https://1prime.ru/20261023/indija-874560330.html

Индия проявляет интерес к МТК Север-Юг и Восток-Запад, заявил Байрамов

Индия проявляет интерес к МТК Север-Юг и Восток-Запад, заявил Байрамов - 23.10.2026, ПРАЙМ

Индия проявляет интерес к МТК Север-Юг и Восток-Запад, заявил Байрамов

Индия проявляет интерес к международным транспортным коридорам (МТК) Север - Юг и Восток - Запад, проходящим через территорию Азербайджана, заявил глава... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T14:00+0300

2026-10-23T14:00+0300

2026-10-23T14:00+0300

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БАКУ, 23 окт – ПРАЙМ. Индия проявляет интерес к международным транспортным коридорам (МТК) Север - Юг и Восток - Запад, проходящим через территорию Азербайджана, заявил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов. "Индия проявляет интерес к международным транспортным коридорам Север-Юг и Восток-Запад, проходящим через территорию Азербайджана. Этот вопрос обсуждался в ходе сегодняшней встречи с индийским коллегой", - сказал Байрамов на совместном брифинге со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Баку. Байрамов также не исключил возможность увеличения количества прямых авиарейсов между странами. "Наличие прямых рейсов между нашими странами важно. В этом контексте мы ощущаем масштаб потребности, и, возможно, рейсы будут увеличены. Соответствующие структуры ведут переговоры по этому поводу", - добавил министр. МТК "Север - Юг" связывает страны Северной Европы и Россию с Ираном, странами Персидского залива и Индией через Азербайджан. Транспортный коридор Восток – Запад (известный также как Средний коридор или ТМТМ - Транскаспийский международный транспортный маршрут) связывает Китай с Турцией и странами Евросоюза через Азербайджан, Грузию и Казахстан.

азербайджан

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бизнес, нефть, азербайджан, индия, запад, ес