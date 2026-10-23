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В "Яндексе" рассказали о проблемах с доступом к файлам в облачном хранилище

В "Яндексе" рассказали о проблемах с доступом к файлам в облачном хранилище - 23.10.2026, ПРАЙМ

В "Яндексе" рассказали о проблемах с доступом к файлам в облачном хранилище

Некоторые пользователи все еще продолжают испытывать сложности с доступом к файлам в облачном хранилище "Яндекса", компания работает над восстановлением... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T08:38+0300

2026-10-23T08:38+0300

2026-10-23T08:55+0300

технологии

россия

рязанская область

калуга

яндекс

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Некоторые пользователи все еще продолжают испытывать сложности с доступом к файлам в облачном хранилище "Яндекса", компания работает над восстановлением сервиса, рассказали РИА Новости в "Яндексе". "У некоторых пользователей пока сохраняются сложности с доступом к файлам. Команда "Яндекс 360" продолжает работать над восстановлением работоспособности и полной функциональности сервиса", - говорится в сообщении. В компании уточнили, что доступность данных для пользователей на "Яндекс Диске" увеличивается каждый день. Отмечается, что за последнее время "Яндекс" вернул предварительный просмотр документов, а также исправил ряд ошибок, связанных со скачиванием файлов и синхронизацией с облаком в приложении для компьютера. Ранее, 11 октября, дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы "Яндекса" стали работать со сбоями, включая такси, заказ еды, умные устройства и так далее. Позже компания сообщала, что работа сервисов начала восстанавливаться.

рязанская область

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