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В "Яндексе" рассказали о проблемах с доступом к файлам в облачном хранилище - 23.10.2026, ПРАЙМ
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В "Яндексе" рассказали о проблемах с доступом к файлам в облачном хранилище
В "Яндексе" рассказали о проблемах с доступом к файлам в облачном хранилище - 23.10.2026, ПРАЙМ
В "Яндексе" рассказали о проблемах с доступом к файлам в облачном хранилище
Некоторые пользователи все еще продолжают испытывать сложности с доступом к файлам в облачном хранилище "Яндекса", компания работает над восстановлением... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T08:38+0300
2026-10-23T08:55+0300
технологии
россия
рязанская область
калуга
яндекс
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Некоторые пользователи все еще продолжают испытывать сложности с доступом к файлам в облачном хранилище "Яндекса", компания работает над восстановлением сервиса, рассказали РИА Новости в "Яндексе". "У некоторых пользователей пока сохраняются сложности с доступом к файлам. Команда "Яндекс 360" продолжает работать над восстановлением работоспособности и полной функциональности сервиса", - говорится в сообщении. В компании уточнили, что доступность данных для пользователей на "Яндекс Диске" увеличивается каждый день. Отмечается, что за последнее время "Яндекс" вернул предварительный просмотр документов, а также исправил ряд ошибок, связанных со скачиванием файлов и синхронизацией с облаком в приложении для компьютера. Ранее, 11 октября, дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы "Яндекса" стали работать со сбоями, включая такси, заказ еды, умные устройства и так далее. Позже компания сообщала, что работа сервисов начала восстанавливаться.
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192
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192
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технологии, россия, рязанская область, калуга, яндекс
Технологии, РОССИЯ, Рязанская область, Калуга, Яндекс
08:38 23.10.2026 (обновлено: 08:55 23.10.2026)
 
В "Яндексе" рассказали о проблемах с доступом к файлам в облачном хранилище

"Яндекс" сообщил о проблемах с доступом к файлам в облачном хранилище

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Некоторые пользователи все еще продолжают испытывать сложности с доступом к файлам в облачном хранилище "Яндекса", компания работает над восстановлением сервиса, рассказали РИА Новости в "Яндексе".
"У некоторых пользователей пока сохраняются сложности с доступом к файлам. Команда "Яндекс 360" продолжает работать над восстановлением работоспособности и полной функциональности сервиса", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что доступность данных для пользователей на "Яндекс Диске" увеличивается каждый день.
Отмечается, что за последнее время "Яндекс" вернул предварительный просмотр документов, а также исправил ряд ошибок, связанных со скачиванием файлов и синхронизацией с облаком в приложении для компьютера.
Ранее, 11 октября, дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы "Яндекса" стали работать со сбоями, включая такси, заказ еды, умные устройства и так далее. Позже компания сообщала, что работа сервисов начала восстанавливаться.
 
ТехнологииРОССИЯРязанская областьКалугаЯндекс
 
 
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