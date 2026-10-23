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"Яндекс" восстановил доступ к 90% хранившихся данных клиентов Yandex Cloud - 23.10.2026, ПРАЙМ
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"Яндекс" восстановил доступ к 90% хранившихся данных клиентов Yandex Cloud
"Яндекс" восстановил доступ к 90% хранившихся данных клиентов Yandex Cloud - 23.10.2026, ПРАЙМ
"Яндекс" восстановил доступ к 90% хранившихся данных клиентов Yandex Cloud
"Яндекс" восстановил доступ более чем к 90% хранившихся данных клиентов Yandex Cloud, рассказали в компании. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T17:57+0300
2026-10-23T17:59+0300
технологии
россия
банки
рязанская область
калуга
яндекс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874574087.jpg?1792767546
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. "Яндекс" восстановил доступ более чем к 90% хранившихся данных клиентов Yandex Cloud, рассказали в компании. Ранее, 11 октября, дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы "Яндекса" стали работать со сбоями. "Инженеры Yandex Cloud после атак на дата-центры "Яндекса" вернули доступ к 90,47% хранившихся на платформе данных", - говорится в сообщении. Отмечается, что часть данных и связанных с ними сервисов перенесли в новую локацию, заработавшую 23 октября – доступ к ним будет открываться поэтапно в ближайшие дни. Клиентам Yandex Cloud уже доступны основные возможности платформы. "Можно создавать виртуальные машины и базы данных, управлять кластерами в Kubernetes, пользоваться бизнес-аналитикой и сервисами для защиты от киберугроз, применять инструменты Yandex AI Studio для работы с искусственным интеллектом", - добавили там. В компании уточнили, что команда Yandex Cloud налаживает работу других сервисов и продолжает восстанавливать оставшиеся данные.
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технологии, россия, банки, рязанская область, калуга, яндекс
Технологии, РОССИЯ, Банки, Рязанская область, Калуга, Яндекс
17:57 23.10.2026 (обновлено: 17:59 23.10.2026)
 
"Яндекс" восстановил доступ к 90% хранившихся данных клиентов Yandex Cloud

"Яндекс" восстановил доступ к 90,47 процента хранившихся данных клиентов andex Cloud

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. "Яндекс" восстановил доступ более чем к 90% хранившихся данных клиентов Yandex Cloud, рассказали в компании.
Ранее, 11 октября, дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы "Яндекса" стали работать со сбоями.
"Инженеры Yandex Cloud после атак на дата-центры "Яндекса" вернули доступ к 90,47% хранившихся на платформе данных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что часть данных и связанных с ними сервисов перенесли в новую локацию, заработавшую 23 октября – доступ к ним будет открываться поэтапно в ближайшие дни.
Клиентам Yandex Cloud уже доступны основные возможности платформы.
"Можно создавать виртуальные машины и базы данных, управлять кластерами в Kubernetes, пользоваться бизнес-аналитикой и сервисами для защиты от киберугроз, применять инструменты Yandex AI Studio для работы с искусственным интеллектом", - добавили там.
В компании уточнили, что команда Yandex Cloud налаживает работу других сервисов и продолжает восстанавливать оставшиеся данные.
 
ТехнологииРОССИЯБанкиРязанская областьКалугаЯндекс
 
 
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