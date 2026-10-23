https://1prime.ru/20261023/kazahstan-874555949.html

Казахстан намерен поставить 1,7 миллиона тонн нефти через БТД

Казахстан намерен поставить 1,7 миллиона тонн нефти через БТД - 23.10.2026, ПРАЙМ

Казахстан намерен поставить 1,7 миллиона тонн нефти через БТД

Казахстан намерен поставить 1,7 миллиона тонн нефти через нефтепровод "Баку - Тбилиси - Джейхан" (БТД) по итогам года, при этом маршрут КТК остается основным,... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T13:21+0300

2026-10-23T13:21+0300

2026-10-23T13:21+0300

нефть

казахстан

тбилиси

москва

ктк

казмунайгаз

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АСТАНА, 23 окт - ПРАЙМ. Казахстан намерен поставить 1,7 миллиона тонн нефти через нефтепровод "Баку - Тбилиси - Джейхан" (БТД) по итогам года, при этом маршрут КТК остается основным, сообщил глава нефтегазового оператора республики "Казмунайгаз" Асхат Хасенов. "В этом году перед нами стоит задача поставить 1,7 миллиона тонн (нефти через БТД - ред.), на следующий год мы хотим наращивать... Это направление является перспективным для нас. Но оно не является альтернативой КТК, даже объемы несопоставимы. Поэтому КТК остается для нас главным экспортным маршрутом", - сказал Хасенов в кулуарах форума Media Energy Talks Советник президента Казахстана Магзум Мирзагалиев 16 октября, в ходе форума "Российская энергетическая неделя" в Москве, заявил, что республика работает над тем, чтобы увеличить транспортировку своей нефти по БТД до 2,2 миллиона тонн в год, в то время как по КТК транспортируется 65 миллионов тонн нефти в год. БТД - это магистральный трубопровод, предназначенный для транспортировки каспийской нефти к Средиземному морю в обход черноморских проливов Босфор и Дарданеллы. Нефтепроводная система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Форум Media Energy Talks проходит в пятницу в Астане. Главная тема мероприятия - выстраивание диалога между государством, нефтяным сектором и СМИ.

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нефть, казахстан, тбилиси, москва, ктк, казмунайгаз