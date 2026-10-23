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Итальянская страховая компания сократит 800 рабочих мест в Германии - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Итальянская страховая компания сократит 800 рабочих мест в Германии
Итальянская страховая компания сократит 800 рабочих мест в Германии - 23.10.2026, ПРАЙМ
Итальянская страховая компания сократит 800 рабочих мест в Германии
Итальянская страховая компания Generali сократит около 800 рабочих мест в Германии на фоне инвестиций в цифровизацию и искусственный интеллект, пишет газета... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T23:56+0300
2026-10-23T23:56+0300
бизнес
мировая экономика
германия
bild
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БЕРЛИН, 23 окт - ПРАЙМ. Итальянская страховая компания Generali сократит около 800 рабочих мест в Германии на фоне инвестиций в цифровизацию и искусственный интеллект, пишет газета Bild. "Немецкая сеть подразделений Generali Deutschland намерена в течение ближайших четырех лет сократить... 800 рабочих мест... Компания объясняет сокращение рабочих мест инвестициями в технологии, цифровизацию и искусственный интеллект (ИИ)", - говорится в публикации. По данным газеты, вложения в новые технологии позволят компании отказаться от части своего персонала. Как уточняет Bild, компания планирует сократить штат за счет выхода сотрудников на пенсию, перевода части работников предпенсионного возраста на неполный рабочий день и отказа от заполнения освобождающихся вакансий. Также предусмотрена возможность досрочного увольнения по соглашению сторон. Кроме того, согласно изданию, Generali закроет свои подразделения в трех немецких городах и консолидирует деятельность в пяти основных филиалах. В Германии работают приблизительно 9,1 тысячи сотрудников Generali. Планируемая ликвидация 800 рабочих мест затронет 9% местного штата страховой компании.
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бизнес, мировая экономика, германия, bild
Бизнес, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Bild
23:56 23.10.2026
 
Итальянская страховая компания сократит 800 рабочих мест в Германии

Bild: итальянская страховая компания Generali сократит 800 рабочих мест в Германии

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БЕРЛИН, 23 окт - ПРАЙМ. Итальянская страховая компания Generali сократит около 800 рабочих мест в Германии на фоне инвестиций в цифровизацию и искусственный интеллект, пишет газета Bild.
"Немецкая сеть подразделений Generali Deutschland намерена в течение ближайших четырех лет сократить... 800 рабочих мест... Компания объясняет сокращение рабочих мест инвестициями в технологии, цифровизацию и искусственный интеллект (ИИ)", - говорится в публикации.
По данным газеты, вложения в новые технологии позволят компании отказаться от части своего персонала.
Как уточняет Bild, компания планирует сократить штат за счет выхода сотрудников на пенсию, перевода части работников предпенсионного возраста на неполный рабочий день и отказа от заполнения освобождающихся вакансий. Также предусмотрена возможность досрочного увольнения по соглашению сторон.
Кроме того, согласно изданию, Generali закроет свои подразделения в трех немецких городах и консолидирует деятельность в пяти основных филиалах.
В Германии работают приблизительно 9,1 тысячи сотрудников Generali. Планируемая ликвидация 800 рабочих мест затронет 9% местного штата страховой компании.
 
БизнесМировая экономикаГЕРМАНИЯBild
 
 
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