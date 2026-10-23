https://1prime.ru/20261023/lukoyl-874579394.html

"Лукойл" получит участок недр Надежда на Балтике

"Лукойл" получит участок недр Надежда на Балтике - 23.10.2026, ПРАЙМ

"Лукойл" получит участок недр Надежда на Балтике

Кабмин РФ распорядился предоставить структуре "Лукойла" участок недр Надежда на Балтике, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T20:33+0300

2026-10-23T20:33+0300

2026-10-23T20:33+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Кабмин РФ распорядился предоставить структуре "Лукойла" участок недр Надежда на Балтике, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Лукойл-Калининградморнефть" право пользования участком недр федерального значения, предусмотренным пунктом 1 раздела ХІ перечня участков недр федерального значения, которые предоставляются в пользование без проведения аукционов, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 787-р", - говорится в документе. Отмечается, что это необходимо для геологического изучения участка недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации в целях поиска и оценки месторождений углеводородного сырья.

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