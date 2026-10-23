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Мантуров провел заседание набсовета Мурманского арктического университета - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Мантуров провел заседание набсовета Мурманского арктического университета
Мантуров провел заседание набсовета Мурманского арктического университета - 23.10.2026, ПРАЙМ
Мантуров провел заседание набсовета Мурманского арктического университета
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и провел заседание наблюдательного совета Мурманского... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T20:10+0300
2026-10-23T20:17+0300
россия
промышленность
мурманск
денис мантуров
росатом
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и провел заседание наблюдательного совета Мурманского арктического университета, сообщила пресс-служба кабмина. "Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом... Денис Мантуров провел заседание наблюдательного совета Мурманского арктического университета", - говорится в сообщении. Отмечается, что на встрече Мантуров и Чибис обсудили строительство в Мурманске плавучих атомных энергоблоков совместно с "Росатомом", вопросы социально-экономического обеспечения работников судоремонтных предприятий и другие проекты, значимые для региона. Кроме того, в рамках заседания наблюдательного совета был представлен исполняющий обязанности ректора университета Александр Сафонов, который доложил о приоритетных направлениях развития вуза и вопросах финансово-хозяйственной деятельности университета, требующих одобрения наблюдательным советом. Основными направлениями развития Мурманского арктического университета стали создание кампуса мирового уровня и Трансарктической транспортной академии, которая объединит возможности университета, индустриальных партнеров и научных центров, а также позволит готовить кадры для судовождения, судоремонта и развития Трансарктического транспортного коридора. Также отмечается, что Мантурова единогласно переизбрали на должность председателя наблюдательного совета Мурманского арктического университета.
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россия, промышленность, мурманск, денис мантуров, росатом
РОССИЯ, Промышленность, МУРМАНСК, Денис Мантуров, Росатом
20:10 23.10.2026 (обновлено: 20:17 23.10.2026)
 
Мантуров провел заседание набсовета Мурманского арктического университета

Мантуров провел заседание наблюдательного совета Мурманского арктического университета

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и провел заседание наблюдательного совета Мурманского арктического университета, сообщила пресс-служба кабмина.
"Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом... Денис Мантуров провел заседание наблюдательного совета Мурманского арктического университета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на встрече Мантуров и Чибис обсудили строительство в Мурманске плавучих атомных энергоблоков совместно с "Росатомом", вопросы социально-экономического обеспечения работников судоремонтных предприятий и другие проекты, значимые для региона.
Кроме того, в рамках заседания наблюдательного совета был представлен исполняющий обязанности ректора университета Александр Сафонов, который доложил о приоритетных направлениях развития вуза и вопросах финансово-хозяйственной деятельности университета, требующих одобрения наблюдательным советом.
Основными направлениями развития Мурманского арктического университета стали создание кампуса мирового уровня и Трансарктической транспортной академии, которая объединит возможности университета, индустриальных партнеров и научных центров, а также позволит готовить кадры для судовождения, судоремонта и развития Трансарктического транспортного коридора.
Также отмечается, что Мантурова единогласно переизбрали на должность председателя наблюдательного совета Мурманского арктического университета.
 
РОССИЯПромышленностьМУРМАНСКДенис МантуровРосатом
 
 
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