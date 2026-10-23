https://1prime.ru/20261023/minpromtorg-874552296.html

Минпромторг поддержал 580 проектов технологического лидерства

Минпромторг поддержал 580 проектов технологического лидерства - 23.10.2026, ПРАЙМ

Минпромторг поддержал 580 проектов технологического лидерства

Минпромторг России поддержал 580 проектов технологического лидерства, реализуемых в рамках нацпроектов, суммарно на сумму 266 миллиардов рублей, сообщил глава... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T12:11+0300

2026-10-23T12:11+0300

2026-10-23T12:11+0300

технологии

россия

антон алиханов

минпромторг

фрп

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России поддержал 580 проектов технологического лидерства, реализуемых в рамках нацпроектов, суммарно на сумму 266 миллиардов рублей, сообщил глава ведомства Антон Алиханов в рамках форума-выставки "Российский промышленник". "Суммарно по всей стране перевели восемь нацпроектов технических, за исключением такого проекта по космосу. По линии Минпромторга поддержаны 580 проектов на сумму 266 миллиардов рублей", - сказал он на пленарном заседании форума. Министр отметил, что в этой сумме учтены невозвратные субсидии, гранты институтов развития, льготное заемное финансирование ФРП и кластерные платформы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, антон алиханов, минпромторг, фрп