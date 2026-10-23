https://1prime.ru/20261023/minpromtorg-874552296.html
Минпромторг поддержал 580 проектов технологического лидерства
Минпромторг поддержал 580 проектов технологического лидерства - 23.10.2026, ПРАЙМ
Минпромторг поддержал 580 проектов технологического лидерства
Минпромторг России поддержал 580 проектов технологического лидерства, реализуемых в рамках нацпроектов, суммарно на сумму 266 миллиардов рублей, сообщил глава... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T12:11+0300
2026-10-23T12:11+0300
2026-10-23T12:11+0300
технологии
россия
антон алиханов
минпромторг
фрп
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России поддержал 580 проектов технологического лидерства, реализуемых в рамках нацпроектов, суммарно на сумму 266 миллиардов рублей, сообщил глава ведомства Антон Алиханов в рамках форума-выставки "Российский промышленник".
"Суммарно по всей стране перевели восемь нацпроектов технических, за исключением такого проекта по космосу. По линии Минпромторга поддержаны 580 проектов на сумму 266 миллиардов рублей", - сказал он на пленарном заседании форума.
Министр отметил, что в этой сумме учтены невозвратные субсидии, гранты институтов развития, льготное заемное финансирование ФРП и кластерные платформы.
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технологии, россия, антон алиханов, минпромторг, фрп
Технологии, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг, ФРП
Минпромторг поддержал 580 проектов технологического лидерства
Минпромторг поддержал 580 проектов технологического лидерства на 266 миллиардов рублей
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России поддержал 580 проектов технологического лидерства, реализуемых в рамках нацпроектов, суммарно на сумму 266 миллиардов рублей, сообщил глава ведомства Антон Алиханов в рамках форума-выставки "Российский промышленник".
"Суммарно по всей стране перевели восемь нацпроектов технических, за исключением такого проекта по космосу. По линии Минпромторга поддержаны 580 проектов на сумму 266 миллиардов рублей", - сказал он на пленарном заседании форума.
Министр отметил, что в этой сумме учтены невозвратные субсидии, гранты институтов развития, льготное заемное финансирование ФРП и кластерные платформы.