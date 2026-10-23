Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сделано в Китае": как производство из Поднебесной стало признаком статуса - 23.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261023/moda-874553471.html
"Сделано в Китае": как производство из Поднебесной стало признаком статуса
"Сделано в Китае": как производство из Поднебесной стало признаком статуса - 23.10.2026, ПРАЙМ
"Сделано в Китае": как производство из Поднебесной стало признаком статуса
Товары "сделано в Китае" когда-то были синонимом дешевых, а иногда и низкокачественных товаров, но теперь все чаще воспринимаются покупателями по всему миру как | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T12:37+0300
2026-10-23T12:37+0300
бизнес
китай
фридрих мерц
bloomberg
xiaomi
sony
сша
европа
мировая экономика
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/07/16/871679807_0:0:1100:619_1920x0_80_0_0_59ad6968b2417d8fb11549b9dd3bf195.jpg
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Товары "сделано в Китае" когда-то были синонимом дешевых, а иногда и низкокачественных товаров, но теперь все чаще воспринимаются покупателями по всему миру как символ статуса, пишет Bloomberg.По данным агентства, китайские компании, такие как Xiaomi, Midea и многие другие, покорили потребителей сочетанием цены, качества, стиля и функциональности. Они бросают вызов устоявшимся западным брендам не только в бытовых товарах, но и в объективах камер, перьевых ручках и беговых кроссовках — областях, где покупатели особенно разборчивы."Молодые покупатели с большей вероятностью воспринимают Китай как модный с точки зрения инноваций и технологий", — отметил доцент Бургундской школы бизнеса в Дижоне Глин Атвал, пояснив, что поколение Z не испытывает такой же привязанности к западным брендам, как старшие.Как отмечает издание, любители фотографии, привыкшие тратить тысячу долларов и больше на объектив Nikon, Sony или Fujifilm, теперь выбирают китайский Viltrox: компания выросла из бюджетной альтернативы в поставщика качественной оптики, увеличив инвестиции в материалы и производство. Китайский бренд спортивной обуви Dynafish Xiaonian, известный в США как Dyna Super, стал сенсацией благодаря сарафанному радио: его тренировочная обувь за 130 долларов стала желанным товаром после восторженных отзывов бегунов на Reddit. Обратная сторона этого успеха — растущее раздражение стран по всему миру, обеспокоенных судьбой собственных производственных баз: это привело к торговой войне с США и нарастающей напряженности с Европой. На этой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС в идеале не придется использовать жесткий новый набор торговых полномочий против Китая, но блок будет защищаться по мере необходимости.
китай
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/07/16/871679807_138:0:963:619_1920x0_80_0_0_4d70c4d8faeaf415563d1409e1adf2c2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, китай, фридрих мерц, bloomberg, xiaomi, sony, сша, европа, мировая экономика
Бизнес, КИТАЙ, Фридрих Мерц, Bloomberg, Xiaomi, Sony, США, ЕВРОПА, Мировая экономика
12:37 23.10.2026
 
"Сделано в Китае": как производство из Поднебесной стало признаком статуса

Bloomberg: Made in China больше не синоним дешевых и низкокачественных товаров

© РИА Новости . Евгений КолотевНадпись "Сделано в Китае" на бытовом приборе
Надпись Сделано в Китае на бытовом приборе - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости . Евгений Колотев
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Товары "сделано в Китае" когда-то были синонимом дешевых, а иногда и низкокачественных товаров, но теперь все чаще воспринимаются покупателями по всему миру как символ статуса, пишет Bloomberg.
По данным агентства, китайские компании, такие как Xiaomi, Midea и многие другие, покорили потребителей сочетанием цены, качества, стиля и функциональности. Они бросают вызов устоявшимся западным брендам не только в бытовых товарах, но и в объективах камер, перьевых ручках и беговых кроссовках — областях, где покупатели особенно разборчивы.
"Молодые покупатели с большей вероятностью воспринимают Китай как модный с точки зрения инноваций и технологий", — отметил доцент Бургундской школы бизнеса в Дижоне Глин Атвал, пояснив, что поколение Z не испытывает такой же привязанности к западным брендам, как старшие.
Как отмечает издание, любители фотографии, привыкшие тратить тысячу долларов и больше на объектив Nikon, Sony или Fujifilm, теперь выбирают китайский Viltrox: компания выросла из бюджетной альтернативы в поставщика качественной оптики, увеличив инвестиции в материалы и производство. Китайский бренд спортивной обуви Dynafish Xiaonian, известный в США как Dyna Super, стал сенсацией благодаря сарафанному радио: его тренировочная обувь за 130 долларов стала желанным товаром после восторженных отзывов бегунов на Reddit.
Обратная сторона этого успеха — растущее раздражение стран по всему миру, обеспокоенных судьбой собственных производственных баз: это привело к торговой войне с США и нарастающей напряженности с Европой. На этой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС в идеале не придется использовать жесткий новый набор торговых полномочий против Китая, но блок будет защищаться по мере необходимости.
 
БизнесКИТАЙФридрих МерцBloombergXiaomiSonyСШАЕВРОПАМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала