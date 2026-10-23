https://1prime.ru/20261023/moda-874553471.html

"Сделано в Китае": как производство из Поднебесной стало признаком статуса

"Сделано в Китае": как производство из Поднебесной стало признаком статуса - 23.10.2026, ПРАЙМ

"Сделано в Китае": как производство из Поднебесной стало признаком статуса

Товары "сделано в Китае" когда-то были синонимом дешевых, а иногда и низкокачественных товаров, но теперь все чаще воспринимаются покупателями по всему миру как | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T12:37+0300

2026-10-23T12:37+0300

2026-10-23T12:37+0300

бизнес

китай

фридрих мерц

bloomberg

xiaomi

sony

сша

европа

мировая экономика

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/07/16/871679807_0:0:1100:619_1920x0_80_0_0_59ad6968b2417d8fb11549b9dd3bf195.jpg

МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Товары "сделано в Китае" когда-то были синонимом дешевых, а иногда и низкокачественных товаров, но теперь все чаще воспринимаются покупателями по всему миру как символ статуса, пишет Bloomberg.По данным агентства, китайские компании, такие как Xiaomi, Midea и многие другие, покорили потребителей сочетанием цены, качества, стиля и функциональности. Они бросают вызов устоявшимся западным брендам не только в бытовых товарах, но и в объективах камер, перьевых ручках и беговых кроссовках — областях, где покупатели особенно разборчивы."Молодые покупатели с большей вероятностью воспринимают Китай как модный с точки зрения инноваций и технологий", — отметил доцент Бургундской школы бизнеса в Дижоне Глин Атвал, пояснив, что поколение Z не испытывает такой же привязанности к западным брендам, как старшие.Как отмечает издание, любители фотографии, привыкшие тратить тысячу долларов и больше на объектив Nikon, Sony или Fujifilm, теперь выбирают китайский Viltrox: компания выросла из бюджетной альтернативы в поставщика качественной оптики, увеличив инвестиции в материалы и производство. Китайский бренд спортивной обуви Dynafish Xiaonian, известный в США как Dyna Super, стал сенсацией благодаря сарафанному радио: его тренировочная обувь за 130 долларов стала желанным товаром после восторженных отзывов бегунов на Reddit. Обратная сторона этого успеха — растущее раздражение стран по всему миру, обеспокоенных судьбой собственных производственных баз: это привело к торговой войне с США и нарастающей напряженности с Европой. На этой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС в идеале не придется использовать жесткий новый набор торговых полномочий против Китая, но блок будет защищаться по мере необходимости.

китай

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, китай, фридрих мерц, bloomberg, xiaomi, sony, сша, европа, мировая экономика