"Сделано в Китае": как производство из Поднебесной стало признаком статуса
Bloomberg: Made in China больше не синоним дешевых и низкокачественных товаров
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Товары "сделано в Китае" когда-то были синонимом дешевых, а иногда и низкокачественных товаров, но теперь все чаще воспринимаются покупателями по всему миру как символ статуса, пишет Bloomberg.
По данным агентства, китайские компании, такие как Xiaomi, Midea и многие другие, покорили потребителей сочетанием цены, качества, стиля и функциональности. Они бросают вызов устоявшимся западным брендам не только в бытовых товарах, но и в объективах камер, перьевых ручках и беговых кроссовках — областях, где покупатели особенно разборчивы.
"Молодые покупатели с большей вероятностью воспринимают Китай как модный с точки зрения инноваций и технологий", — отметил доцент Бургундской школы бизнеса в Дижоне Глин Атвал, пояснив, что поколение Z не испытывает такой же привязанности к западным брендам, как старшие.
Как отмечает издание, любители фотографии, привыкшие тратить тысячу долларов и больше на объектив Nikon, Sony или Fujifilm, теперь выбирают китайский Viltrox: компания выросла из бюджетной альтернативы в поставщика качественной оптики, увеличив инвестиции в материалы и производство. Китайский бренд спортивной обуви Dynafish Xiaonian, известный в США как Dyna Super, стал сенсацией благодаря сарафанному радио: его тренировочная обувь за 130 долларов стала желанным товаром после восторженных отзывов бегунов на Reddit.
Обратная сторона этого успеха — растущее раздражение стран по всему миру, обеспокоенных судьбой собственных производственных баз: это привело к торговой войне с США и нарастающей напряженности с Европой. На этой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС в идеале не придется использовать жесткий новый набор торговых полномочий против Китая, но блок будет защищаться по мере необходимости.