https://1prime.ru/20261023/neft-874541709.html
Нефть марки Brent впервые с 5 мая превысила 114 долларов за баррель
Нефть марки Brent впервые с 5 мая превысила 114 долларов за баррель - 23.10.2026, ПРАЙМ
Нефть марки Brent впервые с 5 мая превысила 114 долларов за баррель
Мировые цены на нефть марки Brent впервые с 5 мая превысили 114 долларов за баррель, следует из данных торгов. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T08:14+0300
2026-10-23T08:14+0300
2026-10-23T08:14+0300
нефть
баррель
цена за баррель
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть марки Brent впервые с 5 мая превысили 114 долларов за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 05.07 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,94% относительно предыдущего закрытия - до 114,23 доллара за баррель. Показатель превышает эту отметку впервые с 5 мая.
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нефть, баррель, цена за баррель
Нефть, баррель, цена за баррель
Нефть марки Brent впервые с 5 мая превысила 114 долларов за баррель
Цена барреля нефти марки Brent впервые с 5 мая превысила 114 долларов за баррель