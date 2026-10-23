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Цена на нефть марки Brent превысила 115 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent превысила 115 долларов за баррель - 23.10.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть марки Brent превысила 115 долларов за баррель
Мировые цены на нефть растут в пятницу на 2%, стоимость марки Brent впервые с начала мая превысила 115 долларов за баррель, следует из данных торгов. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T15:24+0300
2026-10-23T15:24+0300
2026-10-23T15:25+0300
энергетика
нефть
торги
рынок
brent
wti
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу на 2%, стоимость марки Brent впервые с начала мая превысила 115 долларов за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 15.10 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,71% относительно предыдущего закрытия - до 115,1 доллара за баррель. Показатель впервые с 4 мая превышает отметку в 115 долларов. Декабрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожали на 2,14% - до 101,56 доллара за баррель.
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нефть, торги, рынок, brent, wti
Энергетика, Нефть, Торги, Рынок, Brent, WTI
Цена на нефть марки Brent превысила 115 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent превысила 115 долларов за баррель впервые с 4 мая
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу на 2%, стоимость марки Brent впервые с начала мая превысила 115 долларов за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.10 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,71% относительно предыдущего закрытия - до 115,1 доллара за баррель. Показатель впервые с 4 мая превышает отметку в 115 долларов.
Декабрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожали на 2,14% - до 101,56 доллара за баррель.