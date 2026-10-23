https://1prime.ru/20261023/neft-874579971.html
Цены на нефть готовятся завершить неделю ростом
Цены на нефть готовятся завершить неделю ростом - 23.10.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть готовятся завершить неделю ростом
Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут, неделю также готовятся завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T20:49+0300
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нефть
сша
ормузский пролив
саудовская аравия
дональд трамп
saudi aramco
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут, неделю также готовятся завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 20.25 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,85% относительно предыдущего закрытия - до 116,39 доллара за баррель, ранее в ходе торгов достигнув 117 долларов впервые с 19 марта. Цена декабрьских фьючерсов на WTI на 20.25 мск росла на 3,52%, до 102,97 доллара за баррель. С начала недели Brent подорожал на 6,5%, WTI - на 4%. Инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией в мире. Как сообщило в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники, государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco эвакуировала сотрудников из штаб-квартиры в Дахране, персонал направлен работать удаленно. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) на прошлой неделе заявляло об атаках на офис Saudi Aramco, нефтеперерабатывающий завод и аэропорт в Эр-Рияде. Кроме того, министерство по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ ранее в пятницу сообщило о разливе нефти из танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн. "Рынок обеспокоен продолжающимися атаками на танкеры - число таких инцидентов за последнюю неделю возросло. Несмотря на то, что объемы нефти, проходящей через Ормузский пролив, в последнее время увеличились, ситуация может измениться в любой момент", - передает агентство Рейтер мнение президента консалтинговой компании Lipow Oil Associates Эндрю Липоу (Andrew Lipow). Также в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты при желании могут полностью захватить Иран и всю его нефть. Кроме того, американский лидер утверждает, что Ормузский пролив уже полностью находится под контролем США. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 23 октября их число выросло на 1 - до 460 установок.
сша
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нефть, сша, ормузский пролив, саудовская аравия, дональд трамп, saudi aramco
Нефть, США, Ормузский пролив, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Дональд Трамп, Saudi Aramco
Цены на нефть готовятся завершить неделю ростом
Мировые цены на нефть готовятся завершить неделю в плюсе
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут, неделю также готовятся завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 20.25 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,85% относительно предыдущего закрытия - до 116,39 доллара за баррель, ранее в ходе торгов достигнув 117 долларов впервые с 19 марта. Цена декабрьских фьючерсов на WTI на 20.25 мск росла на 3,52%, до 102,97 доллара за баррель.
С начала недели Brent подорожал на 6,5%, WTI - на 4%.
Инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией в мире.
Как сообщило в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники, государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco эвакуировала сотрудников из штаб-квартиры в Дахране, персонал направлен работать удаленно. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) на прошлой неделе заявляло об атаках на офис Saudi Aramco, нефтеперерабатывающий завод и аэропорт в Эр-Рияде.
Кроме того, министерство по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ ранее в пятницу сообщило о разливе нефти из танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн.
"Рынок обеспокоен продолжающимися атаками на танкеры - число таких инцидентов за последнюю неделю возросло. Несмотря на то, что объемы нефти, проходящей через Ормузский пролив, в последнее время увеличились, ситуация может измениться в любой момент", - передает агентство Рейтер мнение президента консалтинговой компании Lipow Oil Associates Эндрю Липоу (Andrew Lipow).
Также в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты при желании могут полностью захватить Иран и всю его нефть. Кроме того, американский лидер утверждает, что Ормузский пролив уже полностью находится под контролем США.
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 23 октября их число выросло на 1 - до 460 установок.