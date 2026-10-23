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Цены на нефть готовятся завершить неделю ростом - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Цены на нефть готовятся завершить неделю ростом
Цены на нефть готовятся завершить неделю ростом - 23.10.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть готовятся завершить неделю ростом
Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут, неделю также готовятся завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T20:49+0300
2026-10-23T20:59+0300
нефть
сша
ормузский пролив
саудовская аравия
дональд трамп
saudi aramco
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут, неделю также готовятся завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 20.25 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,85% относительно предыдущего закрытия - до 116,39 доллара за баррель, ранее в ходе торгов достигнув 117 долларов впервые с 19 марта. Цена декабрьских фьючерсов на WTI на 20.25 мск росла на 3,52%, до 102,97 доллара за баррель. С начала недели Brent подорожал на 6,5%, WTI - на 4%. Инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией в мире. Как сообщило в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники, государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco эвакуировала сотрудников из штаб-квартиры в Дахране, персонал направлен работать удаленно. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) на прошлой неделе заявляло об атаках на офис Saudi Aramco, нефтеперерабатывающий завод и аэропорт в Эр-Рияде. Кроме того, министерство по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ ранее в пятницу сообщило о разливе нефти из танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн. "Рынок обеспокоен продолжающимися атаками на танкеры - число таких инцидентов за последнюю неделю возросло. Несмотря на то, что объемы нефти, проходящей через Ормузский пролив, в последнее время увеличились, ситуация может измениться в любой момент", - передает агентство Рейтер мнение президента консалтинговой компании Lipow Oil Associates Эндрю Липоу (Andrew Lipow). Также в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты при желании могут полностью захватить Иран и всю его нефть. Кроме того, американский лидер утверждает, что Ормузский пролив уже полностью находится под контролем США. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 23 октября их число выросло на 1 - до 460 установок.
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40
192
40
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нефть, сша, ормузский пролив, саудовская аравия, дональд трамп, saudi aramco
Нефть, США, Ормузский пролив, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Дональд Трамп, Saudi Aramco
20:49 23.10.2026 (обновлено: 20:59 23.10.2026)
 
Цены на нефть готовятся завершить неделю ростом

Мировые цены на нефть готовятся завершить неделю в плюсе

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут, неделю также готовятся завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 20.25 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,85% относительно предыдущего закрытия - до 116,39 доллара за баррель, ранее в ходе торгов достигнув 117 долларов впервые с 19 марта. Цена декабрьских фьючерсов на WTI на 20.25 мск росла на 3,52%, до 102,97 доллара за баррель.
С начала недели Brent подорожал на 6,5%, WTI - на 4%.
Инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией в мире.
Как сообщило в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники, государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco эвакуировала сотрудников из штаб-квартиры в Дахране, персонал направлен работать удаленно. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) на прошлой неделе заявляло об атаках на офис Saudi Aramco, нефтеперерабатывающий завод и аэропорт в Эр-Рияде.
Кроме того, министерство по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ ранее в пятницу сообщило о разливе нефти из танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн.
"Рынок обеспокоен продолжающимися атаками на танкеры - число таких инцидентов за последнюю неделю возросло. Несмотря на то, что объемы нефти, проходящей через Ормузский пролив, в последнее время увеличились, ситуация может измениться в любой момент", - передает агентство Рейтер мнение президента консалтинговой компании Lipow Oil Associates Эндрю Липоу (Andrew Lipow).
Также в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты при желании могут полностью захватить Иран и всю его нефть. Кроме того, американский лидер утверждает, что Ормузский пролив уже полностью находится под контролем США.
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 23 октября их число выросло на 1 - до 460 установок.
 
НефтьСШАОрмузский проливСАУДОВСКАЯ АРАВИЯДональд ТрампSaudi Aramco
 
 
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