https://1prime.ru/20261023/pribyl-874569387.html

Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ за 9 месяцев выросла в 4,4 раза

Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ за 9 месяцев выросла в 4,4 раза - 23.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ за 9 месяцев выросла в 4,4 раза

Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ за январь-сентябрь 2026 года выросла в 4,4 раза, до 22,322 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T16:35+0300

2026-10-23T16:35+0300

2026-10-23T16:35+0300

нефть

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ за январь-сентябрь 2026 года выросла в 4,4 раза, до 22,322 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Выручка составила 176,202 миллиарда рублей, что на 0,1% ниже, чем годом ранее. Себестоимость продаж снизилась на 9,4%, до 119,78 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 сентября 2026 года выросли до 166,104 миллиарда рублей по сравнению с 92,544 миллиарда в конце прошлого года. Краткосрочные обязательства за этот период снизились до 145,897 миллиарда рублей со 176,482 миллиарда. "Русснефть" входит в десятку крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных районах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, бизнес, русснефть