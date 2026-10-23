https://1prime.ru/20261023/pribyl-874569387.html
Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ за 9 месяцев выросла в 4,4 раза
Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ за 9 месяцев выросла в 4,4 раза - 23.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ за 9 месяцев выросла в 4,4 раза
Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ за январь-сентябрь 2026 года выросла в 4,4 раза, до 22,322 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T16:35+0300
2026-10-23T16:35+0300
2026-10-23T16:35+0300
нефть
бизнес
русснефть
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ за январь-сентябрь 2026 года выросла в 4,4 раза, до 22,322 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
Выручка составила 176,202 миллиарда рублей, что на 0,1% ниже, чем годом ранее. Себестоимость продаж снизилась на 9,4%, до 119,78 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 сентября 2026 года выросли до 166,104 миллиарда рублей по сравнению с 92,544 миллиарда в конце прошлого года. Краткосрочные обязательства за этот период снизились до 145,897 миллиарда рублей со 176,482 миллиарда.
"Русснефть" входит в десятку крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных районах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири).
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нефть, бизнес, русснефть
Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ за 9 месяцев выросла в 4,4 раза
Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ за девять месяцев выросла в 4,4 раза
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ за январь-сентябрь 2026 года выросла в 4,4 раза, до 22,322 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
Выручка составила 176,202 миллиарда рублей, что на 0,1% ниже, чем годом ранее. Себестоимость продаж снизилась на 9,4%, до 119,78 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 сентября 2026 года выросли до 166,104 миллиарда рублей по сравнению с 92,544 миллиарда в конце прошлого года. Краткосрочные обязательства за этот период снизились до 145,897 миллиарда рублей со 176,482 миллиарда.
"Русснефть" входит в десятку крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных районах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири).