https://1prime.ru/20261023/rossija-874584423.html
Товары для дома и интерьера начнут маркировать в России с 1 апреля
Товары для дома и интерьера начнут маркировать в России с 1 апреля - 23.10.2026, ПРАЙМ
Товары для дома и интерьера начнут маркировать в России с 1 апреля
Товары для дома и интерьера начнут маркировать в России с 1 апреля 2027 года - правительство утвердило новые правила, рассказали РИА Новости в пресс-службе... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T23:17+0300
2026-10-23T23:17+0300
2026-10-23T23:17+0300
бизнес
россия
црпт
ниу вшэ
вшэ
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874584423.jpg?1792786655
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Товары для дома и интерьера начнут маркировать в России с 1 апреля 2027 года - правительство утвердило новые правила, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки).
"Правительство РФ утвердило правила обязательной маркировки отдельных видов товаров для дома и интерьера. С 1 апреля 2027 года производители должны будут наносить на такую продукцию цифровые коды и передавать сведения о ее вводе в оборот в систему "Честный знак", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новые требования охватывают широкий перечень изделий для дома: посуда, столовые приборы и кухонная утварь, изделия для мытья и уборки, а также декор и предметы интерьера.
Регистрация участников оборота в системе маркировки начнется 1 марта 2027 года. С 1 апреля производители и импортеры должны будут передавать сведения о вводе продукции в оборот. Проверить информацию о маркированном товаре покупатели смогут с помощью мобильного приложения.
Эксперимент по маркировке товаров для дома и интерьера проводится в России с 1 октября 2025 года и продлится до 28 февраля 2027 года. Его участники могут заранее протестировать нанесение кодов и передачу сведений в систему. Участие в эксперименте добровольное, коды маркировки предоставляются бесплатно.
Как объяснили в ЦРПТ, введение маркировки направлено на сокращение нелегального оборота и повышение прозрачности рынка товаров отрасли. По оценке НИУ ВШЭ, доля контрафактной продукции в этом сегменте может достигать 26%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, црпт, ниу вшэ, вшэ
Бизнес, РОССИЯ, ЦРПТ, НИУ ВШЭ, ВШЭ
Товары для дома и интерьера начнут маркировать в России с 1 апреля
ЦРПТ: товары для дома и интерьера начнут маркировать в России с 1 апреля 2027 года
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Товары для дома и интерьера начнут маркировать в России с 1 апреля 2027 года - правительство утвердило новые правила, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки).
"Правительство РФ утвердило правила обязательной маркировки отдельных видов товаров для дома и интерьера. С 1 апреля 2027 года производители должны будут наносить на такую продукцию цифровые коды и передавать сведения о ее вводе в оборот в систему "Честный знак", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новые требования охватывают широкий перечень изделий для дома: посуда, столовые приборы и кухонная утварь, изделия для мытья и уборки, а также декор и предметы интерьера.
Регистрация участников оборота в системе маркировки начнется 1 марта 2027 года. С 1 апреля производители и импортеры должны будут передавать сведения о вводе продукции в оборот. Проверить информацию о маркированном товаре покупатели смогут с помощью мобильного приложения.
Эксперимент по маркировке товаров для дома и интерьера проводится в России с 1 октября 2025 года и продлится до 28 февраля 2027 года. Его участники могут заранее протестировать нанесение кодов и передачу сведений в систему. Участие в эксперименте добровольное, коды маркировки предоставляются бесплатно.
Как объяснили в ЦРПТ, введение маркировки направлено на сокращение нелегального оборота и повышение прозрачности рынка товаров отрасли. По оценке НИУ ВШЭ, доля контрафактной продукции в этом сегменте может достигать 26%.