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Товары для дома и интерьера начнут маркировать в России с 1 апреля - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Товары для дома и интерьера начнут маркировать в России с 1 апреля
Товары для дома и интерьера начнут маркировать в России с 1 апреля - 23.10.2026, ПРАЙМ
Товары для дома и интерьера начнут маркировать в России с 1 апреля
Товары для дома и интерьера начнут маркировать в России с 1 апреля 2027 года - правительство утвердило новые правила, рассказали РИА Новости в пресс-службе... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T23:17+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Товары для дома и интерьера начнут маркировать в России с 1 апреля 2027 года - правительство утвердило новые правила, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки). "Правительство РФ утвердило правила обязательной маркировки отдельных видов товаров для дома и интерьера. С 1 апреля 2027 года производители должны будут наносить на такую продукцию цифровые коды и передавать сведения о ее вводе в оборот в систему "Честный знак", - говорится в сообщении. Отмечается, что новые требования охватывают широкий перечень изделий для дома: посуда, столовые приборы и кухонная утварь, изделия для мытья и уборки, а также декор и предметы интерьера. Регистрация участников оборота в системе маркировки начнется 1 марта 2027 года. С 1 апреля производители и импортеры должны будут передавать сведения о вводе продукции в оборот. Проверить информацию о маркированном товаре покупатели смогут с помощью мобильного приложения. Эксперимент по маркировке товаров для дома и интерьера проводится в России с 1 октября 2025 года и продлится до 28 февраля 2027 года. Его участники могут заранее протестировать нанесение кодов и передачу сведений в систему. Участие в эксперименте добровольное, коды маркировки предоставляются бесплатно. Как объяснили в ЦРПТ, введение маркировки направлено на сокращение нелегального оборота и повышение прозрачности рынка товаров отрасли. По оценке НИУ ВШЭ, доля контрафактной продукции в этом сегменте может достигать 26%.
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бизнес, россия, црпт, ниу вшэ, вшэ
Бизнес, РОССИЯ, ЦРПТ, НИУ ВШЭ, ВШЭ
23:17 23.10.2026
 
Товары для дома и интерьера начнут маркировать в России с 1 апреля

ЦРПТ: товары для дома и интерьера начнут маркировать в России с 1 апреля 2027 года

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Товары для дома и интерьера начнут маркировать в России с 1 апреля 2027 года - правительство утвердило новые правила, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки).
"Правительство РФ утвердило правила обязательной маркировки отдельных видов товаров для дома и интерьера. С 1 апреля 2027 года производители должны будут наносить на такую продукцию цифровые коды и передавать сведения о ее вводе в оборот в систему "Честный знак", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новые требования охватывают широкий перечень изделий для дома: посуда, столовые приборы и кухонная утварь, изделия для мытья и уборки, а также декор и предметы интерьера.
Регистрация участников оборота в системе маркировки начнется 1 марта 2027 года. С 1 апреля производители и импортеры должны будут передавать сведения о вводе продукции в оборот. Проверить информацию о маркированном товаре покупатели смогут с помощью мобильного приложения.
Эксперимент по маркировке товаров для дома и интерьера проводится в России с 1 октября 2025 года и продлится до 28 февраля 2027 года. Его участники могут заранее протестировать нанесение кодов и передачу сведений в систему. Участие в эксперименте добровольное, коды маркировки предоставляются бесплатно.
Как объяснили в ЦРПТ, введение маркировки направлено на сокращение нелегального оборота и повышение прозрачности рынка товаров отрасли. По оценке НИУ ВШЭ, доля контрафактной продукции в этом сегменте может достигать 26%.
 
БизнесРОССИЯЦРПТНИУ ВШЭВШЭ
 
 
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