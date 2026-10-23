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Россияне зимой смогут улететь прямыми рейсами в 40 стран мира - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Россияне зимой смогут улететь прямыми рейсами в 40 стран мира
Россияне зимой смогут улететь прямыми рейсами в 40 стран мира - 23.10.2026, ПРАЙМ
Россияне зимой смогут улететь прямыми рейсами в 40 стран мира
Россияне зимой смогут улететь прямыми рейсами в 40 стран мира, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T10:15+0300
2026-10-23T10:15+0300
бизнес
россия
узбекистан
турция
китай
атор
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Россияне зимой смогут улететь прямыми рейсами в 40 стран мира, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Отмечается, что с 25 октября авиакомпании переходят на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 27 марта 2027 года. "В зимнем расписании авиакомпаний запланированы прямые рейсы из России в 40 стран", - говорится в сообщении. Отмечается, что если полетные программы не изменятся, туристам будут доступны страны ближнего зарубежья - Армения, Белоруссия, Узбекистан, Туркмения, Грузия, Азербайджан и другие, и дальнего зарубежья, например, Турция, Китай, Вьетнам, Индия, Индонезия, КНДР. Россияне продолжат летать прямыми рейсами в Сербию, Египет, Таиланд, Танзанию, на Сейшелы и Мальдивы, а также в страны Ближнего Востока, в частности, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман, Бахрейн, Кувейт, пояснила АТОР. Больше всего зарубежных городов доступны на прямых рейсах в Китай – около 15, включая Гонконг. В Узбекистане можно прилететь в девять городов, в Турции – в пять, отмечается в сообщении ассоциации. Этой зимой международные рейсы из России планируют выполнять 65 авиакомпаний, из которых 15 российских и 50 иностранных. "Зимой международные рейсы запланированы как минимум из 40 российских городов", - добавила АТОР. Больше всего зарубежных направлений - 76 - традиционно доступно из Москвы. На втором месте Санкт-Петербург, откуда запланированы прямые рейсы по 34 направлениям. Из Новосибирска можно будет улететь по 26 международным маршрутам, из Екатеринбурга – примерно по 25, из Сочи – по 10, отмечается в сообщении. "При этом на пять крупнейших городов вылета приходится около 81% всех мест на международных рейсах из России. Москва обеспечивает примерно 60% общего предложения, а вместе с Санкт-Петербургом – около 70%", - отметила ассоциация.
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40
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бизнес, россия, узбекистан, турция, китай, атор
Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ТУРЦИЯ, КИТАЙ, АТОР
10:15 23.10.2026
 
Россияне зимой смогут улететь прямыми рейсами в 40 стран мира

АТОР: россияне зимой смогут улететь прямыми рейсами в 40 стран мира

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Россияне зимой смогут улететь прямыми рейсами в 40 стран мира, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что с 25 октября авиакомпании переходят на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 27 марта 2027 года.
"В зимнем расписании авиакомпаний запланированы прямые рейсы из России в 40 стран", - говорится в сообщении.
Отмечается, что если полетные программы не изменятся, туристам будут доступны страны ближнего зарубежья - Армения, Белоруссия, Узбекистан, Туркмения, Грузия, Азербайджан и другие, и дальнего зарубежья, например, Турция, Китай, Вьетнам, Индия, Индонезия, КНДР.
Россияне продолжат летать прямыми рейсами в Сербию, Египет, Таиланд, Танзанию, на Сейшелы и Мальдивы, а также в страны Ближнего Востока, в частности, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман, Бахрейн, Кувейт, пояснила АТОР.
Больше всего зарубежных городов доступны на прямых рейсах в Китай – около 15, включая Гонконг. В Узбекистане можно прилететь в девять городов, в Турции – в пять, отмечается в сообщении ассоциации.
Этой зимой международные рейсы из России планируют выполнять 65 авиакомпаний, из которых 15 российских и 50 иностранных.
"Зимой международные рейсы запланированы как минимум из 40 российских городов", - добавила АТОР.
Больше всего зарубежных направлений - 76 - традиционно доступно из Москвы. На втором месте Санкт-Петербург, откуда запланированы прямые рейсы по 34 направлениям. Из Новосибирска можно будет улететь по 26 международным маршрутам, из Екатеринбурга – примерно по 25, из Сочи – по 10, отмечается в сообщении.
"При этом на пять крупнейших городов вылета приходится около 81% всех мест на международных рейсах из России. Москва обеспечивает примерно 60% общего предложения, а вместе с Санкт-Петербургом – около 70%", - отметила ассоциация.
 
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