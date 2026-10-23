https://1prime.ru/20261023/sovbez-874572810.html

Совбез призвал обеспечить устойчивость сектора МСП

Совбез призвал обеспечить устойчивость сектора МСП - 23.10.2026, ПРАЙМ

Совбез призвал обеспечить устойчивость сектора МСП

Устойчивость сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) в России должна обеспечиваться рядом мер, в числе которых сбалансированность фискальных решений | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T17:36+0300

2026-10-23T17:36+0300

2026-10-23T17:36+0300

россия

финансы

мсп

совбез

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Устойчивость сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) в России должна обеспечиваться рядом мер, в числе которых сбалансированность фискальных решений и развитие взаимодействия с крупным бизнесом, заявили в аппарате Совета безопасности РФ. Развитие МСП в России в 2019-2026 годах характеризуется стабильным вкладом сектора в формирование валовой добавленной стоимости на уровне около 21–22% ВВП, а также изменением организационной структуры бизнеса - сокращением числа юридических лиц на 9-13% к уровню 2019 года и ростом числа индивидуальных предпринимателей на 34% к уровню 2019 года, отмечается в сообщении аппарата СБ РФ. Наблюдается структурная перестройка малого бизнеса - снижение доли торговли в обороте малых предприятий и увеличение веса отраслей реального сектора, включая обрабатывающую промышленность, информационные технологии и научно-техническую деятельность, добавили в Совбезе. "При этом имеет место ухудшение финансового положения предприятий в 2024–2026 годах на фоне замедления платежеспособного спроса, роста производственных и операционных расходов, высокой стоимости кредитования, а также увеличения налоговой и административной нагрузки", - говорится в сообщении. Отмечается, что доля проблемных кредитов в сегменте реального МСП выросла по итогам 2025 года до 17,8%. "Увеличилось число остановки деятельности субъектов МСП, составивших в 2025 году 939 тысяч (с учетом юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)", - добавили в СБ РФ. Развитие сектора МСП является одним из факторов долгосрочной экономической устойчивости, роста добавленной стоимости и расширения занятости, что подтверждается международной практикой, отмечается в сообщении. Подчеркивается, что долгосрочным приоритетом является поддержка качественного роста сектора МСП и формирование условий, при которых ведение легального бизнеса становится экономически более выгодным, чем уход в теневой сектор. "При дальнейшей настройке государственного регулирования в данной сфере аппарат Совета Безопасности Российской Федерации исходит из того, что налоговые и административные изменения должны вводиться на основе долгосрочной политики, с достаточным переходным периодом, понятными критериями и без ретроактивного ухудшения условий ведения бизнеса", - говорится в сообщении. В Совбезе перечислили и другие меры, способствующие устойчивости сектора МСП. "Необходимы также дифференциация мер и риск-ориентированный подход. Меры противодействия злоупотреблениям должны быть адресными и применяться к компаниям с подтвержденными признаками искусственного дробления, а не автоматически распространяться на добросовестный микробизнес и малые предприятия", - отмечается в сообщении. При оценке совокупной регуляторной нагрузки НДС страховые взносы, налоговые режимы, штрафы, требования к отчетности и стоимость заемного финансирования следует рассматривать как единую систему издержек. Регуляторные решения должны приниматься с учетом их совокупного влияния на рентабельность, инвестиции и занятость, пояснили в СБ РФ. "Фискальные решения должны быть сбалансированными. Ужесточение налогового или административного режима должно сопровождаться компенсирующими мерами поддержки: расширением доступа к льготному финансированию, государственным и корпоративным закупкам, упрощением отчетности и развитием цифровых сервисов", - подчеркивается в сообщении. Легальность должна стать экономическим преимуществом. Условия ведения бизнеса в правовом поле должны обеспечивать устойчивые преимущества перед теневыми практиками: меньшие издержки, предсказуемость, доступ к финансированию, закупкам и мерам государственной поддержки. Целесообразно развивать кооперацию с крупным бизнесом, также необходимо сокращать кассовые разрывы МСП за счет своевременной оплаты поставок и выполненных работ, прозрачных договорных условий, а также расширения программ локализации, субконтрактации и технологического партнерства, добавили в СБ РФ. "При выявлении рисков ухудшения устойчивости сектора МСП и новых вызовов в данной сфере Советом безопасности Российской Федерации будут приниматься адресные и соразмерные меры реагирования", - говорится в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, мсп, совбез