https://1prime.ru/20261023/stantsija-874557097.html

На Среднеботуобинском месторождении построили компрессорную станцию

На Среднеботуобинском месторождении построили компрессорную станцию - 23.10.2026, ПРАЙМ

На Среднеботуобинском месторождении построили компрессорную станцию

"Таас-Юрях Нефтегазодобыча" (входит в "Роснефть") завершила строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) на Среднеботуобинском... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T13:39+0300

2026-10-23T13:39+0300

2026-10-23T13:39+0300

нефть

роснефть

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874557097.jpg?1792751963

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" (входит в "Роснефть") завершила строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) на Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном месторождении, чтобы заправлять спецтехнику попутным нефтяным газом, сообщила компания. "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" (входит в нефтедобывающий комплекс НК "Роснефть") завершила строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции... на Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном месторождении. Ввод объекта позволит перевести парк спецтехники на газомоторное топливо, что обеспечит экономический эффект и существенно снизит экологическую нагрузку", - говорится в сообщении. Отмечается, что АГНКС была построена за пять месяцев. Станция позволяет заправлять автомобили попутным нефтяным газом, который проходит подготовку на объектах месторождения. Осушка и очистка от примесей производится непосредственно на станции. "Использование газа в качестве моторного топлива значительно снижает количество вредных примесей по сравнению с дизельным. Кроме того, перевод на газ позволит сократить затраты на ГСМ, повысить операционную эффективность удаленного от логистических центров месторождения и снизить зависимость от завоза дизельного топлива по автомобильным дорогам и "зимникам", - добавляется в сообщении. "Роснефть" отмечает, что реализованный на Среднеботуобинском месторождении проект стал пилотным, решение может быть масштабировано и на другие объекты компании.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, роснефть