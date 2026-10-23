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Суд Британии отказал Потаниной в приобщении отчета о перемещении $9,3 млрд

Суд Британии отказал Потаниной в приобщении отчета о перемещении $9,3 млрд - 23.10.2026, ПРАЙМ

Суд Британии отказал Потаниной в приобщении отчета о перемещении $9,3 млрд

Суд в Великобритании отказался принять отчет, заказанный Натальей Потаниной, в котором утверждается, что ее бывший муж, известный бизнесмен Владимир Потанин,... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T12:47+0300

2026-10-23T12:47+0300

2026-10-23T12:50+0300

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ЛОНДОН, 23 окт - ПРАЙМ. Суд в Великобритании отказался принять отчет, заказанный Натальей Потаниной, в котором утверждается, что ее бывший муж, известный бизнесмен Владимир Потанин, "переместил" активы на сумму 9,3 миллиарда долларов, говорится в решении суда. Ранее Потанина заказала отчет у судебного бухгалтера Прии Джулиани, которая составила его на основе общедоступных данных. В отчете говорится, что активы на сумму приблизительно 9,3 миллиардов долларов были переданы от принадлежащих Потанину компаний "Интеррос" и Whiteleave организациям, не входящим в структуру группы "Интеррос". "Я отказываюсь дать жене разрешение… представить отчет госпожи Джулиани", - говорится в решении, опубликованном в британских судебных архивах. Как сообщает в документе, Потанина в суде утверждала, что ее бывший муж продал значительные активы в период с 2022 по 2024 год. "Жена подразумевает, но не заявляет прямо, что эта продажа была совершена с целью воспрепятствовать удовлетворению ее иска", - говорится в документе. Потанин в свою очередь утверждал, что суд должен отказать в приобщении к делу отчета Джулиани, который не относится к экспертным заключениям, поскольку "представляет собой простое изложение общедоступных данных, подвергнутых элементарным арифметическим вычислениям", и нет доказательств того, что "перемещения" активов были осуществлены с целью уклонения от иска его бывшей жены. Суд же счел, что отчет Джулиани не необходим для разрешения дела. Кроме того, суд обращает внимание, что сама Джулиани называется свои подсчеты приблизительными и что сделаны они были в очень ограниченные сроки на основе неполной информации. Судебная тяжба между бывшими супругами идет с 2014 года. В ходе нескольких судебных процессов в России Потанина добилась раздела совместного имущества и получила компенсацию в размере более 2,5 миллиардов рублей. Позже она покинула Россию и продолжила разбирательства в иностранных судах.

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бизнес, финансы, великобритания, владимир потанин, интеррос