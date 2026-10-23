https://1prime.ru/20261023/tramp-874556752.html

Трамп понимает, что Россия и США могут сотрудничать по топливной сделке

Трамп понимает, что Россия и США могут сотрудничать по топливной сделке - 23.10.2026, ПРАЙМ

Трамп понимает, что Россия и США могут сотрудничать по топливной сделке

Президент США Дональд Трамп понимает, что Россия и Соединенные Штаты могут сотрудничать по топливной сделке, несмотря на сохраняющиеся разногласия по другим... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T13:36+0300

2026-10-23T13:36+0300

2026-10-23T13:36+0300

нефть

сша

нью-йорк

дональд трамп

джей ди вэнс

владимир путин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874556752.jpg?1792751779

ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп понимает, что Россия и Соединенные Штаты могут сотрудничать по топливной сделке, несмотря на сохраняющиеся разногласия по другим вопросам, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Трамп понимает, что мы можем расходиться с Россией... (по многим вопросам - ред.), но если есть возможность снизить расходы американских фермеров, почему бы нам ею не воспользоваться?" - заявил Вэнс, комментируя договоренность по дизтопливу. По его словам, американский президент реалистично оценивает отношения с другими странами и возможность сотрудничества с ними в интересах Соединенных Штатов. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. В пятницу танкер с российским дизельным топливом вышел из порта Приморск и направляется в Нью-Йорк.

сша

нью-йорк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша, нью-йорк, дональд трамп, джей ди вэнс, владимир путин