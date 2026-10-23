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Трамп понимает, что Россия и США могут сотрудничать по топливной сделке
Трамп понимает, что Россия и США могут сотрудничать по топливной сделке - 23.10.2026, ПРАЙМ
Трамп понимает, что Россия и США могут сотрудничать по топливной сделке
Президент США Дональд Трамп понимает, что Россия и Соединенные Штаты могут сотрудничать по топливной сделке, несмотря на сохраняющиеся разногласия по другим... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:36+0300
2026-10-23T13:36+0300
2026-10-23T13:36+0300
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ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп понимает, что Россия и Соединенные Штаты могут сотрудничать по топливной сделке, несмотря на сохраняющиеся разногласия по другим вопросам, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Трамп понимает, что мы можем расходиться с Россией... (по многим вопросам - ред.), но если есть возможность снизить расходы американских фермеров, почему бы нам ею не воспользоваться?" - заявил Вэнс, комментируя договоренность по дизтопливу.
По его словам, американский президент реалистично оценивает отношения с другими странами и возможность сотрудничества с ними в интересах Соединенных Штатов.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок.
В пятницу танкер с российским дизельным топливом вышел из порта Приморск и направляется в Нью-Йорк.
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нефть, сша, нью-йорк, дональд трамп, джей ди вэнс, владимир путин
Нефть, США, Нью-Йорк, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Владимир Путин
Трамп понимает, что Россия и США могут сотрудничать по топливной сделке
Вице-президент США Вэнс: Трамп понимает, что Россия и США могут сотрудничать по дизтопливу
ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп понимает, что Россия и Соединенные Штаты могут сотрудничать по топливной сделке, несмотря на сохраняющиеся разногласия по другим вопросам, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Трамп понимает, что мы можем расходиться с Россией... (по многим вопросам - ред.), но если есть возможность снизить расходы американских фермеров, почему бы нам ею не воспользоваться?" - заявил Вэнс, комментируя договоренность по дизтопливу.
По его словам, американский президент реалистично оценивает отношения с другими странами и возможность сотрудничества с ними в интересах Соединенных Штатов.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок.
В пятницу танкер с российским дизельным топливом вышел из порта Приморск и направляется в Нью-Йорк.