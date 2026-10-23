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Трамп пообещал, что цены на нефть резко упадут
Трамп пообещал, что цены на нефть резко упадут - 23.10.2026, ПРАЙМ
Трамп пообещал, что цены на нефть резко упадут
Президент США Дональд Трамп пообещал в пятницу, что цены нефть вскоре стремительно упадут. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T23:38+0300
2026-10-23T23:38+0300
2026-10-23T23:38+0300
нефть
сша
иран
ормузский пролив
дональд трамп
скотт бессент
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал в пятницу, что цены нефть вскоре стремительно упадут.
"Цены на нефть скоро резко упадут. Они снижаются очень существенно", - сказал Трамп на предвыборном митинге во Флориде.
Он напомнил, что после начала американской военной операции против Ирана в феврале цены на топливо поднялись до рекордных отметок. Однако, по его словам, сейчас рынки чувствуют себя гораздо лучше, чем семь или восемь месяцев назад.
"Я пришел и увидел Скотта, увидел Говарда, увидел всех своих ребят - Марко, Джей Ди, увидел всех. Мы провели собрание, и я сказал: "Нам пора остановиться", - сказал Трамп, имея в виду министра финансов США Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника, госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.
Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.
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нефть, сша, иран, ормузский пролив, дональд трамп, скотт бессент, марко рубио
Нефть, США, ИРАН, Ормузский пролив, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Марко Рубио
Трамп пообещал, что цены на нефть резко упадут
Президент США Трамп пообещал, что цены на нефть скоро резко упадут
ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал в пятницу, что цены нефть вскоре стремительно упадут.
"Цены на нефть скоро резко упадут. Они снижаются очень существенно", - сказал Трамп на предвыборном митинге во Флориде.
Он напомнил, что после начала американской военной операции против Ирана в феврале цены на топливо поднялись до рекордных отметок. Однако, по его словам, сейчас рынки чувствуют себя гораздо лучше, чем семь или восемь месяцев назад.
"Я пришел и увидел Скотта, увидел Говарда, увидел всех своих ребят - Марко, Джей Ди, увидел всех. Мы провели собрание, и я сказал: "Нам пора остановиться", - сказал Трамп, имея в виду министра финансов США Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника, госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.
Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.