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Трамп пообещал, что цены на нефть резко упадут - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Трамп пообещал, что цены на нефть резко упадут
Трамп пообещал, что цены на нефть резко упадут - 23.10.2026, ПРАЙМ
Трамп пообещал, что цены на нефть резко упадут
Президент США Дональд Трамп пообещал в пятницу, что цены нефть вскоре стремительно упадут. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T23:38+0300
2026-10-23T23:38+0300
нефть
сша
иран
ормузский пролив
дональд трамп
скотт бессент
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал в пятницу, что цены нефть вскоре стремительно упадут. "Цены на нефть скоро резко упадут. Они снижаются очень существенно", - сказал Трамп на предвыборном митинге во Флориде. Он напомнил, что после начала американской военной операции против Ирана в феврале цены на топливо поднялись до рекордных отметок. Однако, по его словам, сейчас рынки чувствуют себя гораздо лучше, чем семь или восемь месяцев назад. "Я пришел и увидел Скотта, увидел Говарда, увидел всех своих ребят - Марко, Джей Ди, увидел всех. Мы провели собрание, и я сказал: "Нам пора остановиться", - сказал Трамп, имея в виду министра финансов США Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника, госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса. Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.
сша
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нефть, сша, иран, ормузский пролив, дональд трамп, скотт бессент, марко рубио
Нефть, США, ИРАН, Ормузский пролив, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Марко Рубио
23:38 23.10.2026
 
Трамп пообещал, что цены на нефть резко упадут

Президент США Трамп пообещал, что цены на нефть скоро резко упадут

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ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал в пятницу, что цены нефть вскоре стремительно упадут.
"Цены на нефть скоро резко упадут. Они снижаются очень существенно", - сказал Трамп на предвыборном митинге во Флориде.
Он напомнил, что после начала американской военной операции против Ирана в феврале цены на топливо поднялись до рекордных отметок. Однако, по его словам, сейчас рынки чувствуют себя гораздо лучше, чем семь или восемь месяцев назад.
"Я пришел и увидел Скотта, увидел Говарда, увидел всех своих ребят - Марко, Джей Ди, увидел всех. Мы провели собрание, и я сказал: "Нам пора остановиться", - сказал Трамп, имея в виду министра финансов США Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника, госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.
Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.
 
НефтьСШАИРАНОрмузский проливДональд ТрампСкотт БессентМарко Рубио
 
 
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