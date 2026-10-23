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Трамп пообещал, что цены на нефть резко упадут

Трамп пообещал, что цены на нефть резко упадут - 23.10.2026, ПРАЙМ

Трамп пообещал, что цены на нефть резко упадут

Президент США Дональд Трамп пообещал в пятницу, что цены нефть вскоре стремительно упадут. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T23:38+0300

2026-10-23T23:38+0300

2026-10-23T23:38+0300

нефть

сша

иран

ормузский пролив

дональд трамп

скотт бессент

марко рубио

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ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал в пятницу, что цены нефть вскоре стремительно упадут. "Цены на нефть скоро резко упадут. Они снижаются очень существенно", - сказал Трамп на предвыборном митинге во Флориде. Он напомнил, что после начала американской военной операции против Ирана в феврале цены на топливо поднялись до рекордных отметок. Однако, по его словам, сейчас рынки чувствуют себя гораздо лучше, чем семь или восемь месяцев назад. "Я пришел и увидел Скотта, увидел Говарда, увидел всех своих ребят - Марко, Джей Ди, увидел всех. Мы провели собрание, и я сказал: "Нам пора остановиться", - сказал Трамп, имея в виду министра финансов США Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника, госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса. Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.

сша

иран

ормузский пролив

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нефть, сша, иран, ормузский пролив, дональд трамп, скотт бессент, марко рубио