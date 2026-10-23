https://1prime.ru/20261023/tsentrobank-874557355.html
ЦБ повысил прогноз цены нефти Urals на 2026 год до 72 долларов за баррель
ЦБ повысил прогноз цены нефти Urals на 2026 год до 72 долларов за баррель - 23.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ повысил прогноз цены нефти Urals на 2026 год до 72 долларов за баррель
Банк России повысил прогноз цены нефти Urals для налогообложения в 2026 году до 72 долларов за баррель с 60 долларов, следует из среднесрочного прогноза... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:41+0300
2026-10-23T13:41+0300
2026-10-23T13:41+0300
нефть
баррель
цена за баррель
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз цены нефти Urals для налогообложения в 2026 году до 72 долларов за баррель с 60 долларов, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Прогноз стоимости Urals на 2027 год повышен до 55 с 50 долларов за баррель. Ожидания на 2028 год сохранились - 50 долларов за баррель.
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Нефть, баррель, цена за баррель
ЦБ повысил прогноз цены нефти Urals на 2026 год до 72 долларов за баррель
ЦБ повысил прогноз цены нефти для налогообложения в 2026 году до 72 долларов за баррель