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ЦБ повысил прогноз цены нефти Urals на 2026 год до 72 долларов за баррель

ЦБ повысил прогноз цены нефти Urals на 2026 год до 72 долларов за баррель - 23.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ повысил прогноз цены нефти Urals на 2026 год до 72 долларов за баррель

Банк России повысил прогноз цены нефти Urals для налогообложения в 2026 году до 72 долларов за баррель с 60 долларов, следует из среднесрочного прогноза... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T13:41+0300

2026-10-23T13:41+0300

2026-10-23T13:41+0300

нефть

баррель

цена за баррель

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз цены нефти Urals для налогообложения в 2026 году до 72 долларов за баррель с 60 долларов, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Прогноз стоимости Urals на 2027 год повышен до 55 с 50 долларов за баррель. Ожидания на 2028 год сохранились - 50 долларов за баррель.

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