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ЦБ повысил прогноз цены нефти Urals на 2026 год до 72 долларов за баррель - 23.10.2026, ПРАЙМ
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ЦБ повысил прогноз цены нефти Urals на 2026 год до 72 долларов за баррель
ЦБ повысил прогноз цены нефти Urals на 2026 год до 72 долларов за баррель - 23.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ повысил прогноз цены нефти Urals на 2026 год до 72 долларов за баррель
Банк России повысил прогноз цены нефти Urals для налогообложения в 2026 году до 72 долларов за баррель с 60 долларов, следует из среднесрочного прогноза... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:41+0300
2026-10-23T13:41+0300
нефть
баррель
цена за баррель
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз цены нефти Urals для налогообложения в 2026 году до 72 долларов за баррель с 60 долларов, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Прогноз стоимости Urals на 2027 год повышен до 55 с 50 долларов за баррель. Ожидания на 2028 год сохранились - 50 долларов за баррель.
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40
нефть, баррель, цена за баррель
Нефть, баррель, цена за баррель
13:41 23.10.2026
 
ЦБ повысил прогноз цены нефти Urals на 2026 год до 72 долларов за баррель

ЦБ повысил прогноз цены нефти для налогообложения в 2026 году до 72 долларов за баррель

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз цены нефти Urals для налогообложения в 2026 году до 72 долларов за баррель с 60 долларов, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
Прогноз стоимости Urals на 2027 год повышен до 55 с 50 долларов за баррель. Ожидания на 2028 год сохранились - 50 долларов за баррель.
 
Нефтьбаррельцена за баррель
 
 
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