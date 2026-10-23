https://1prime.ru/20261023/vlasti-874548704.html
Шохин: нужно донастроить эффективные меры поддержки промышленности
Шохин: нужно донастроить эффективные меры поддержки промышленности - 23.10.2026, ПРАЙМ
Шохин: нужно донастроить эффективные меры поддержки промышленности
Властям не нужно придумывать новые меры поддержки промышленности в России, необходимо приоритизировать текущие и донастроить те из них, которые доказали свою... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T11:07+0300
2026-10-23T11:07+0300
2026-10-23T11:20+0300
бизнес
россия
александр шохин
фонд развития промышленности
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Властям не нужно придумывать новые меры поддержки промышленности в России, необходимо приоритизировать текущие и донастроить те из них, которые доказали свою эффективность, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин. "Мы считаем, что не надо сейчас придумывать новых мер поддержки, надо приоритизировать те меры поддержки, которые уже есть у Минпрома и у правительства, регионов, и донастроить те из них, которые доказали свою эффективность", - сказал Шохин журналистам в кулуарах выставки "Российский промышленник", отвечая на вопрос мерах поддержки промышленности. Он подчеркнул, что одним из действенных механизмов являются программы Фонда развития промышленности. "И мне кажется, что вот такого рода инструментарий нуждается, безусловно, в поддержке, приоритизации, докапитализации", - указал Шохин.
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бизнес, россия, александр шохин, фонд развития промышленности
Бизнес, РОССИЯ, Александр Шохин, Фонд развития промышленности
Шохин: нужно донастроить эффективные меры поддержки промышленности
Глава РСПП Шохин назвал программы Фонда развития промышленности действенным механизмом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Властям не нужно придумывать новые меры поддержки промышленности в России, необходимо приоритизировать текущие и донастроить те из них, которые доказали свою эффективность, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин.
"Мы считаем, что не надо сейчас придумывать новых мер поддержки, надо приоритизировать те меры поддержки, которые уже есть у Минпрома и у правительства, регионов, и донастроить те из них, которые доказали свою эффективность", - сказал Шохин журналистам в кулуарах выставки "Российский промышленник", отвечая на вопрос мерах поддержки промышленности.
Он подчеркнул, что одним из действенных механизмов являются программы Фонда развития промышленности.
"И мне кажется, что вот такого рода инструментарий нуждается, безусловно, в поддержке, приоритизации, докапитализации", - указал Шохин.