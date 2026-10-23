https://1prime.ru/20261023/vlasti-874548704.html

Шохин: нужно донастроить эффективные меры поддержки промышленности

Шохин: нужно донастроить эффективные меры поддержки промышленности - 23.10.2026, ПРАЙМ

Шохин: нужно донастроить эффективные меры поддержки промышленности

Властям не нужно придумывать новые меры поддержки промышленности в России, необходимо приоритизировать текущие и донастроить те из них, которые доказали свою... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T11:07+0300

2026-10-23T11:07+0300

2026-10-23T11:20+0300

бизнес

россия

александр шохин

фонд развития промышленности

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Властям не нужно придумывать новые меры поддержки промышленности в России, необходимо приоритизировать текущие и донастроить те из них, которые доказали свою эффективность, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин. "Мы считаем, что не надо сейчас придумывать новых мер поддержки, надо приоритизировать те меры поддержки, которые уже есть у Минпрома и у правительства, регионов, и донастроить те из них, которые доказали свою эффективность", - сказал Шохин журналистам в кулуарах выставки "Российский промышленник", отвечая на вопрос мерах поддержки промышленности. Он подчеркнул, что одним из действенных механизмов являются программы Фонда развития промышленности. "И мне кажется, что вот такого рода инструментарий нуждается, безусловно, в поддержке, приоритизации, докапитализации", - указал Шохин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, александр шохин, фонд развития промышленности