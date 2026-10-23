https://1prime.ru/20261023/yuan-874576862.html
Курс юаня на Мосбирже завершил неделю падением до 12,06 рубля
Курс юаня на Мосбирже завершил неделю падением до 12,06 рубля - 23.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже завершил неделю падением до 12,06 рубля
Рубль по итогам торговой сессии и рабочей недели вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,06 рубля, следует из данных... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T19:17+0300
2026-10-23T19:17+0300
2026-10-23T19:17+0300
китайский юань
рынок
юань
торги
россия
рубль
мосбиржа
валюта
курсы валют
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874576862.jpg?1792772223
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии и рабочей недели вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,06 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 10 копеек и составил 12,06 рубля. Юань за рабочую неделю упал на 40 копеек, диапазон колебаний за неделю составил 12,01-12,43 рубля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, юань, торги, россия, рубль, мосбиржа, валюта, курсы валют
Китайский юань, Рынок, юань, Торги, РОССИЯ, рубль, Мосбиржа, валюта, Курсы валют
Курс юаня на Мосбирже завершил неделю падением до 12,06 рубля
Курс юаня за день торгов на Мосбирже снизился на 10 копеек и составил 12,06 рубля