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"Аэрофлот" увеличивает число рейсов из Екатеринбурга в Гоа - 26.10.2026, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" увеличивает число рейсов из Екатеринбурга в Гоа
"Аэрофлот" увеличивает число рейсов из Екатеринбурга в Гоа - 26.10.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" увеличивает число рейсов из Екатеринбурга в Гоа
Авиакомпания "Аэрофлот" с 14 ноября увеличивает число полетов из Екатеринбурга в курортный индийский штат Гоа до пяти рейсов в неделю с трех, следует из... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T14:28+0300
2026-10-26T14:28+0300
бизнес
россия
екатеринбург
гоа
аэрофлот
уральские авиалинии
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 14 ноября увеличивает число полетов из Екатеринбурга в курортный индийский штат Гоа до пяти рейсов в неделю с трех, следует из сообщения перевозчика. "Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Екатеринбурга в Гоа с трех до пяти в неделю. Новые рейсы по средам и субботам добавятся с 14 ноября", - говорится в сообщении. Рейсы выполняются на самолетах Boeing 737-800 в двухклассной компоновке: "эконом" и "бизнес", отметили в авиакомпании. Ранее, в воскресенье, авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщила об отмене рейсов между Екатеринбургом и Дели, запланированных 25 октября, из-за невыдачи индийской стороной соответствующего разрешения. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".
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бизнес, россия, екатеринбург, гоа, аэрофлот, уральские авиалинии
Бизнес, РОССИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, ГОА, Аэрофлот, Уральские авиалинии
14:28 26.10.2026
 
"Аэрофлот" увеличивает число рейсов из Екатеринбурга в Гоа

"Аэрофлот" с 14 ноября увеличивает число рейсов из Екатеринбурга в Гоа до пяти в неделю

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 14 ноября увеличивает число полетов из Екатеринбурга в курортный индийский штат Гоа до пяти рейсов в неделю с трех, следует из сообщения перевозчика.
"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Екатеринбурга в Гоа с трех до пяти в неделю. Новые рейсы по средам и субботам добавятся с 14 ноября", - говорится в сообщении.
Рейсы выполняются на самолетах Boeing 737-800 в двухклассной компоновке: "эконом" и "бизнес", отметили в авиакомпании.
Ранее, в воскресенье, авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщила об отмене рейсов между Екатеринбургом и Дели, запланированных 25 октября, из-за невыдачи индийской стороной соответствующего разрешения.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".
 
БизнесРОССИЯЕКАТЕРИНБУРГГОААэрофлотУральские авиалинии
 
 
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