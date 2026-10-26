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"Аэрофлот" увеличивает число рейсов из Екатеринбурга в Гоа
"Аэрофлот" увеличивает число рейсов из Екатеринбурга в Гоа - 26.10.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" увеличивает число рейсов из Екатеринбурга в Гоа
Авиакомпания "Аэрофлот" с 14 ноября увеличивает число полетов из Екатеринбурга в курортный индийский штат Гоа до пяти рейсов в неделю с трех, следует из... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T14:28+0300
2026-10-26T14:28+0300
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 14 ноября увеличивает число полетов из Екатеринбурга в курортный индийский штат Гоа до пяти рейсов в неделю с трех, следует из сообщения перевозчика.
"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Екатеринбурга в Гоа с трех до пяти в неделю. Новые рейсы по средам и субботам добавятся с 14 ноября", - говорится в сообщении.
Рейсы выполняются на самолетах Boeing 737-800 в двухклассной компоновке: "эконом" и "бизнес", отметили в авиакомпании.
Ранее, в воскресенье, авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщила об отмене рейсов между Екатеринбургом и Дели, запланированных 25 октября, из-за невыдачи индийской стороной соответствующего разрешения.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".
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бизнес, россия, екатеринбург, гоа, аэрофлот, уральские авиалинии
Бизнес, РОССИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, ГОА, Аэрофлот, Уральские авиалинии
"Аэрофлот" увеличивает число рейсов из Екатеринбурга в Гоа
"Аэрофлот" с 14 ноября увеличивает число рейсов из Екатеринбурга в Гоа до пяти в неделю
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 14 ноября увеличивает число полетов из Екатеринбурга в курортный индийский штат Гоа до пяти рейсов в неделю с трех, следует из сообщения перевозчика.
"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Екатеринбурга в Гоа с трех до пяти в неделю. Новые рейсы по средам и субботам добавятся с 14 ноября", - говорится в сообщении.
Рейсы выполняются на самолетах Boeing 737-800 в двухклассной компоновке: "эконом" и "бизнес", отметили в авиакомпании.
Ранее, в воскресенье, авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщила об отмене рейсов между Екатеринбургом и Дели, запланированных 25 октября, из-за невыдачи индийской стороной соответствующего разрешения.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".