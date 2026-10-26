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NYT: "Новатэк" тайно финансировал газовый проект на Аляске - 26.10.2026, ПРАЙМ
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NYT: "Новатэк" тайно финансировал газовый проект на Аляске
NYT: "Новатэк" тайно финансировал газовый проект на Аляске - 26.10.2026, ПРАЙМ
NYT: "Новатэк" тайно финансировал газовый проект на Аляске
За амбициозным американским проектом по добыче газа на Аляске обнаружился неожиданный российский след: компания Polar LNG, обещавшая укрепить энергетическое... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T12:10+0300
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газ
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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. За амбициозным американским проектом по добыче газа на Аляске обнаружился неожиданный российский след: компания Polar LNG, обещавшая укрепить энергетическое господство США, оказалась связана с одним из крупнейших российских производителей газа, находящимся под санкциями, пишет ИноСМИ со ссылкой на The New York Times.Как отмечает издание, проект предполагает приобретение у "Новатэка" гравитационной платформы массой 640 тысяч тонн для сжижения газа на Северном склоне Аляски и экспорта в Азию. Эту идею обсуждали Владимир Путин и посланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер."Это не только незаконно, но и противоречит интересам США — допускать, чтобы российские технологии предопределяли освоение залежей газа в Арктике на Северном склоне Аляски", — заявил бывший гендиректор Polar LNG Джоэл Риддл.В "Новатэке" заявили, что намерены добиваться статуса миноритарного акционера в проекте. Как подчеркивает издание, даже если проект будет реализован, ему предстоит обойти санкционные препоны, конкурировать с другим газовым проектом на Аляске и получить разрешения Минфина и Федеральной комиссии по регулированию энергетики. "Это ужасная идея — с точки зрения экологии, экономики и геополитики. Но самое главное — она укрепляет убежденность Путина в том, что ему все сойдет с рук", — заявил бывший помощник госсекретаря США Джеффри Пайетт.
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газ, аляска, владимир путин, новатэк, минфин, дональд трамп, стив уиткофф, азия, сша, нефть
Газ, Аляска, Владимир Путин, Новатэк, Минфин, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, АЗИЯ, США, Нефть
12:10 26.10.2026 (обновлено: 12:44 26.10.2026)
 
NYT: "Новатэк" тайно финансировал газовый проект на Аляске

NYT: "Новатэк" хочет стать миноритарным акционером проекта Polar LNG на Аляске

© РИА Новости . Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкПамятник советским и американским лётчикам Второй мировой войны на Аляске
Памятник советским и американским лётчикам Второй мировой войны на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости . Алексей Алексеев
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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. За амбициозным американским проектом по добыче газа на Аляске обнаружился неожиданный российский след: компания Polar LNG, обещавшая укрепить энергетическое господство США, оказалась связана с одним из крупнейших российских производителей газа, находящимся под санкциями, пишет ИноСМИ со ссылкой на The New York Times.
Как отмечает издание, проект предполагает приобретение у "Новатэка" гравитационной платформы массой 640 тысяч тонн для сжижения газа на Северном склоне Аляски и экспорта в Азию. Эту идею обсуждали Владимир Путин и посланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
"Это не только незаконно, но и противоречит интересам США — допускать, чтобы российские технологии предопределяли освоение залежей газа в Арктике на Северном склоне Аляски", — заявил бывший гендиректор Polar LNG Джоэл Риддл.
В "Новатэке" заявили, что намерены добиваться статуса миноритарного акционера в проекте. Как подчеркивает издание, даже если проект будет реализован, ему предстоит обойти санкционные препоны, конкурировать с другим газовым проектом на Аляске и получить разрешения Минфина и Федеральной комиссии по регулированию энергетики.
"Это ужасная идея — с точки зрения экологии, экономики и геополитики. Но самое главное — она укрепляет убежденность Путина в том, что ему все сойдет с рук", — заявил бывший помощник госсекретаря США Джеффри Пайетт.
 
ГазАляскаВладимир ПутинНоватэкМинфинДональд ТрампСтив УиткоффАЗИЯСШАНефть
 
 
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