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NYT: "Новатэк" тайно финансировал газовый проект на Аляске

NYT: "Новатэк" тайно финансировал газовый проект на Аляске - 26.10.2026, ПРАЙМ

NYT: "Новатэк" тайно финансировал газовый проект на Аляске

За амбициозным американским проектом по добыче газа на Аляске обнаружился неожиданный российский след: компания Polar LNG, обещавшая укрепить энергетическое... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T12:10+0300

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газ

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владимир путин

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минфин

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азия

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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. За амбициозным американским проектом по добыче газа на Аляске обнаружился неожиданный российский след: компания Polar LNG, обещавшая укрепить энергетическое господство США, оказалась связана с одним из крупнейших российских производителей газа, находящимся под санкциями, пишет ИноСМИ со ссылкой на The New York Times.Как отмечает издание, проект предполагает приобретение у "Новатэка" гравитационной платформы массой 640 тысяч тонн для сжижения газа на Северном склоне Аляски и экспорта в Азию. Эту идею обсуждали Владимир Путин и посланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер."Это не только незаконно, но и противоречит интересам США — допускать, чтобы российские технологии предопределяли освоение залежей газа в Арктике на Северном склоне Аляски", — заявил бывший гендиректор Polar LNG Джоэл Риддл.В "Новатэке" заявили, что намерены добиваться статуса миноритарного акционера в проекте. Как подчеркивает издание, даже если проект будет реализован, ему предстоит обойти санкционные препоны, конкурировать с другим газовым проектом на Аляске и получить разрешения Минфина и Федеральной комиссии по регулированию энергетики. "Это ужасная идея — с точки зрения экологии, экономики и геополитики. Но самое главное — она укрепляет убежденность Путина в том, что ему все сойдет с рук", — заявил бывший помощник госсекретаря США Джеффри Пайетт.

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газ, аляска, владимир путин, новатэк, минфин, дональд трамп, стив уиткофф, азия, сша, нефть