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В Армении зафиксировали спад производства в сельском хозяйстве - 26.10.2026, ПРАЙМ
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В Армении зафиксировали спад производства в сельском хозяйстве
В Армении зафиксировали спад производства в сельском хозяйстве - 26.10.2026, ПРАЙМ
В Армении зафиксировали спад производства в сельском хозяйстве
Спад производства в сельском хозяйстве Армении с января по сентябрь составил 4,8%, до 1,86 миллиарда долларов, сообщили в статистическом комитете республики. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T23:17+0300
2026-10-26T23:17+0300
промышленность
сельское хозяйство
армения
ереван
иран
никол пашинян
сергей данкверт
россельхознадзор
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ЕРЕВАН, 26 окт - ПРАЙМ. Спад производства в сельском хозяйстве Армении с января по сентябрь составил 4,8%, до 1,86 миллиарда долларов, сообщили в статистическом комитете республики. О проблемах с экспортом в сельскохозяйственной отрасли в Армении сообщалось летом текущего года. Ряд политиков и отраслевых экспертов признавали, что аграрии не могут экспортировать свою продукцию на фоне ограничений, введенных из-за отсутствия эффективного контроля качества у производителей. В июле армянские фермеры пытались даже устроить забастовку, перекрыв международную автотрассу Ереван - Ерасх, ведущую в Иран. Вопрос с поставками овощей пытался решить министр экономики республики Геворг Папоян, но протестующие все равно жаловались на проблемы. Проблему экспорта не удалось решить и главе Армении Николу Пашиняну, который пообещал аграриям сбыт на европейские рынки. "Вместе с тем, зафиксирован спад в сельском хозяйстве на 4,8%. Объем производства сельского хозяйства, по данным статистики, составил за отчетный период 1,86 миллиарда долларов", - говорится в отчете статистического комитета. При этом внешний торговый оборот за указанный период времени составил около 14,95 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с девятью месяцами 2025 года на 2,7%. Однако экспорт составил около 5,16 миллиарда долларов при спаде в 8%, а импорт - 9,79 миллиарда долларов (рост на 9,5%). Пои этом показатели общей экономической активности Армении за девять месяцев текущего года увеличились на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Россельхознадзор с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Как объяснял руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, а не с политикой. Местные производители уже заявляют о крупных убытках.
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промышленность, сельское хозяйство, армения, ереван, иран, никол пашинян, сергей данкверт, россельхознадзор, еаэс
Промышленность, Сельское хозяйство, АРМЕНИЯ, Ереван, ИРАН, Никол Пашинян, Сергей Данкверт, Россельхознадзор, ЕАЭС
23:17 26.10.2026
 
В Армении зафиксировали спад производства в сельском хозяйстве

Спад производства в сельском хозяйстве Армении с января по сентябрь составил 4,8%

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ЕРЕВАН, 26 окт - ПРАЙМ. Спад производства в сельском хозяйстве Армении с января по сентябрь составил 4,8%, до 1,86 миллиарда долларов, сообщили в статистическом комитете республики.
О проблемах с экспортом в сельскохозяйственной отрасли в Армении сообщалось летом текущего года. Ряд политиков и отраслевых экспертов признавали, что аграрии не могут экспортировать свою продукцию на фоне ограничений, введенных из-за отсутствия эффективного контроля качества у производителей. В июле армянские фермеры пытались даже устроить забастовку, перекрыв международную автотрассу Ереван - Ерасх, ведущую в Иран.
Вопрос с поставками овощей пытался решить министр экономики республики Геворг Папоян, но протестующие все равно жаловались на проблемы. Проблему экспорта не удалось решить и главе Армении Николу Пашиняну, который пообещал аграриям сбыт на европейские рынки.
"Вместе с тем, зафиксирован спад в сельском хозяйстве на 4,8%. Объем производства сельского хозяйства, по данным статистики, составил за отчетный период 1,86 миллиарда долларов", - говорится в отчете статистического комитета.
При этом внешний торговый оборот за указанный период времени составил около 14,95 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с девятью месяцами 2025 года на 2,7%. Однако экспорт составил около 5,16 миллиарда долларов при спаде в 8%, а импорт - 9,79 миллиарда долларов (рост на 9,5%).
Пои этом показатели общей экономической активности Армении за девять месяцев текущего года увеличились на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Россельхознадзор с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Как объяснял руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, а не с политикой. Местные производители уже заявляют о крупных убытках.
 
ПромышленностьСельское хозяйствоАРМЕНИЯЕреванИРАННикол ПашинянСергей ДанквертРоссельхознадзорЕАЭС
 
 
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