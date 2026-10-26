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В Донецке более 16 тысяч абонентов остались без света
В Донецке более 16 тысяч абонентов остались без света - 26.10.2026, ПРАЙМ
В Донецке более 16 тысяч абонентов остались без света
Более 16 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за превышения нагрузки в сети и отключения трансформаторных подстанций в Пролетарском районе Донецка,... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T20:52+0300
2026-10-26T20:52+0300
2026-10-26T21:08+0300
донецк
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ДОНЕЦК, 26 окт – ПРАЙМ. Более 16 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за превышения нагрузки в сети и отключения трансформаторных подстанций в Пролетарском районе Донецка, подачу электроэнергии восстанавливают, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По поступившей информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", частично в Пролетарском районе, в связи с превышением допустимой нагрузки по сети, произошло отключение 54 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 16 013 абонентов", – написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Он добавил, что ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.
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донецк
В Донецке более 16 тысяч абонентов остались без света
В Донецке более 16 тысяч абонентов остались без света из-за превышения нагрузки в сети
ДОНЕЦК, 26 окт – ПРАЙМ. Более 16 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за превышения нагрузки в сети и отключения трансформаторных подстанций в Пролетарском районе Донецка, подачу электроэнергии восстанавливают, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", частично в Пролетарском районе, в связи с превышением допустимой нагрузки по сети, произошло отключение 54 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 16 013 абонентов", – написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.