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В Донецке более 16 тысяч абонентов остались без света

В Донецке более 16 тысяч абонентов остались без света - 26.10.2026, ПРАЙМ

В Донецке более 16 тысяч абонентов остались без света

Более 16 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за превышения нагрузки в сети и отключения трансформаторных подстанций в Пролетарском районе Донецка,... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T20:52+0300

2026-10-26T20:52+0300

2026-10-26T21:08+0300

донецк

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ДОНЕЦК, 26 окт – ПРАЙМ. Более 16 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за превышения нагрузки в сети и отключения трансформаторных подстанций в Пролетарском районе Донецка, подачу электроэнергии восстанавливают, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По поступившей информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", частично в Пролетарском районе, в связи с превышением допустимой нагрузки по сети, произошло отключение 54 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 16 013 абонентов", – написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Он добавил, что ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.

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