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В Донецке более 27 тысяч абонентов остаются без света

В Донецке более 27 тысяч абонентов остаются без света - 26.10.2026, ПРАЙМ

В Донецке более 27 тысяч абонентов остаются без света

Более 27 тысяч абонентов остаются без электроснабжения из-за отключения 197 трансформаторных подстанций в двух районах Донецка, ведутся работы по восстановлению | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T22:01+0300

2026-10-26T22:01+0300

2026-10-26T22:01+0300

донецк

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ДОНЕЦК, 26 окт – ПРАЙМ. Более 27 тысяч абонентов остаются без электроснабжения из-за отключения 197 трансформаторных подстанций в двух районах Донецка, ведутся работы по восстановлению электроэнергии, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По поступившей информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", частично в Киевском и Кировском районах, в связи с превышением допустимой нагрузки по сети, произошло отключение 197 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 27 100 абонентов", – написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Он добавил, что ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии. В понедельник вечером глава города сообщал об отключении 54 трансформаторных подстанций, в результате чего в Пролетарском районе Донецка остались без света более 16 тысяч человек.

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