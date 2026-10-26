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В Донецке более 27 тысяч абонентов остаются без света
В Донецке более 27 тысяч абонентов остаются без света - 26.10.2026, ПРАЙМ
В Донецке более 27 тысяч абонентов остаются без света
Более 27 тысяч абонентов остаются без электроснабжения из-за отключения 197 трансформаторных подстанций в двух районах Донецка, ведутся работы по восстановлению | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T22:01+0300
2026-10-26T22:01+0300
2026-10-26T22:01+0300
донецк
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ДОНЕЦК, 26 окт – ПРАЙМ. Более 27 тысяч абонентов остаются без электроснабжения из-за отключения 197 трансформаторных подстанций в двух районах Донецка, ведутся работы по восстановлению электроэнергии, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", частично в Киевском и Кировском районах, в связи с превышением допустимой нагрузки по сети, произошло отключение 197 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 27 100 абонентов", – написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.
В понедельник вечером глава города сообщал об отключении 54 трансформаторных подстанций, в результате чего в Пролетарском районе Донецка остались без света более 16 тысяч человек.
донецк
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донецк
В Донецке более 27 тысяч абонентов остаются без света
Мэр Донецка Кулемзин: более 27 тысяч абонентов остаются без света
ДОНЕЦК, 26 окт – ПРАЙМ. Более 27 тысяч абонентов остаются без электроснабжения из-за отключения 197 трансформаторных подстанций в двух районах Донецка, ведутся работы по восстановлению электроэнергии, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", частично в Киевском и Кировском районах, в связи с превышением допустимой нагрузки по сети, произошло отключение 197 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 27 100 абонентов", – написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.
В понедельник вечером глава города сообщал об отключении 54 трансформаторных подстанций, в результате чего в Пролетарском районе Донецка остались без света более 16 тысяч человек.