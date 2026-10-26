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Пользователи Telegram в Америке сообщили о сбоях мессенджера
Пользователи Telegram в Америке сообщили о сбоях мессенджера - 26.10.2026, ПРАЙМ
Пользователи Telegram в Америке сообщили о сбоях мессенджера
Пользователи мессенджера Telegram, в основном в Северной и Южной Америке, сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T17:18+0300
2026-10-26T17:18+0300
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Пользователи мессенджера Telegram, в основном в Северной и Южной Америке, сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. По состоянию на 16.42 мск было зафиксировано более 1,5 тысячи жалоб в США, также о сбоях сообщают пользователи из Бразилии, Канады, Аргентины, Мексики, Колумбии, Чили и Венесуэлы. Лишь незначительные сбои фиксируются в странах других регионов, среди которых Нидерланды, Франция, Испания, Великобритания, Япония и другие. В основном пользователи жалуются на ошибки в работе приложения и при отправке сообщений, а также на сбои при авторизации, следует с данных сайта. Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.
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технологии, южная америка, сша, бразилия, telegram, downdetector
Технологии, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, США, БРАЗИЛИЯ, Telegram, Downdetector
Пользователи Telegram в Америке сообщили о сбоях мессенджера
Downdetector: в Северной и Южной Америке зафиксированы сбои в работе Telegram