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Мировой энергобаланс претерпевает изменения, заявили в ФСЭГ - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Мировой энергобаланс претерпевает изменения, заявили в ФСЭГ
Мировой энергобаланс претерпевает изменения, заявили в ФСЭГ - 26.10.2026, ПРАЙМ
Мировой энергобаланс претерпевает изменения, заявили в ФСЭГ
Мировой энергетический баланс претерпевает изменения, в частности, наблюдается сокращение потребления газа и спроса на него, а также повышение... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T12:05+0300
2026-10-26T12:07+0300
нефть
газ
средняя азия
фсэг
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Мировой энергетический баланс претерпевает изменения, в частности, наблюдается сокращение потребления газа и спроса на него, а также повышение энергоэффективности, сообщил глава Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила. "Мы с вами видим изменения в динамике мирового энергобаланса. Сокращение потребления, повышение энергоэффективности, снижение спроса вызывает изменения в энергобалансе", - сказал он в интервью ИС "Вести", комментируя, каким образом реагирует спрос со стороны потребителей на возникший дефицит на газовом рынке. По его словам, большинство конечных потребителей газа ищут способы сократить потребление и стать более энергоэффективными. Как отмечает Мшелбила, есть те, кто перешел на иные, более доступные или дешевые энергоносители из-за резкого повышения цен на газ. В частности, страны Южной Азии, которые перешли обратно на уголь, хотя ранее отказались от этого вида энергии. Также некоторые страны, переходящие на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), стараются ускорить этот переход и нарастить мощность, чтобы производить электричество самостоятельно и не зависеть от импорта. Страны Средней Азии, по его словам, рассматривают варианты строительства атомных электростанций (АЭС), в особенности на базе малых модульных реакторов. "Есть и третий ключевой элемент - диверсификация. Страны, компании, потребители - все хотят иметь доступ к нескольким источникам энергии так, чтобы не зависеть от одного, ведь нарушение поставок из единственного источника приводит к проблемам. Так что идет диверсификация как самих источников поставок газа, так и маршрутов поставки", - заключил глава ФСЭГ.
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нефть, газ, средняя азия, фсэг
Нефть, Газ, Средняя Азия, ФСЭГ
12:05 26.10.2026 (обновлено: 12:07 26.10.2026)
 
Мировой энергобаланс претерпевает изменения, заявили в ФСЭГ

Мшелбила: в мире наблюдается сокращение потребления газа и спроса на него

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Мировой энергетический баланс претерпевает изменения, в частности, наблюдается сокращение потребления газа и спроса на него, а также повышение энергоэффективности, сообщил глава Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила.
"Мы с вами видим изменения в динамике мирового энергобаланса. Сокращение потребления, повышение энергоэффективности, снижение спроса вызывает изменения в энергобалансе", - сказал он в интервью ИС "Вести", комментируя, каким образом реагирует спрос со стороны потребителей на возникший дефицит на газовом рынке.
По его словам, большинство конечных потребителей газа ищут способы сократить потребление и стать более энергоэффективными.
Как отмечает Мшелбила, есть те, кто перешел на иные, более доступные или дешевые энергоносители из-за резкого повышения цен на газ. В частности, страны Южной Азии, которые перешли обратно на уголь, хотя ранее отказались от этого вида энергии.
Также некоторые страны, переходящие на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), стараются ускорить этот переход и нарастить мощность, чтобы производить электричество самостоятельно и не зависеть от импорта.
Страны Средней Азии, по его словам, рассматривают варианты строительства атомных электростанций (АЭС), в особенности на базе малых модульных реакторов.
"Есть и третий ключевой элемент - диверсификация. Страны, компании, потребители - все хотят иметь доступ к нескольким источникам энергии так, чтобы не зависеть от одного, ведь нарушение поставок из единственного источника приводит к проблемам. Так что идет диверсификация как самих источников поставок газа, так и маршрутов поставки", - заключил глава ФСЭГ.
 
НефтьГазСредняя АзияФСЭГ
 
 
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