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Eni завершила продажу своей дочерней компании Apex Global Energy - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Eni завершила продажу своей дочерней компании Apex Global Energy
Eni завершила продажу своей дочерней компании Apex Global Energy - 26.10.2026, ПРАЙМ
Eni завершила продажу своей дочерней компании Apex Global Energy
Eni завершила продажу своей нигерийской дочерней Agip Energy and Natural Resources Limited (AENR) компании Apex Global Energy, следует из пресс-релиза... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T14:49+0300
2026-10-26T15:06+0300
нефть
нигерия
eni
totalenergies
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Eni завершила продажу своей нигерийской дочерней Agip Energy and Natural Resources Limited (AENR) компании Apex Global Energy, следует из пресс-релиза итальянской энергетической компании. "Eni объявляет о завершении продажи своей дочерней нигерийской компании Agip Energy and Natural Resources Limited (AENR) компании Apex Global Energy Limited (APEX), которая полностью принадлежит Sterling Oil Exploration and Energy Production Company Ltd (Sterling), одному из ведущих операторов наземного сектора в Нигерии", - говорится в сообщении. AENR занимается разведкой и добычей углеводородов на суше и шельфе Нигерии и владеет 5% в совместном предприятии Renaissance JV, уточняется в релизе. Доли остальных участников составляют 30% у Renaissance, которая выступает оператором проекта, 10% у TotalEnergies и 55% у государственной Nigerian National Petroleum Company. Eni также заявляет, что продажа соответствует стратегии оптимизации добывающего бизнеса, балансировки портфеля и выхода из непрофильных активов. Eni продолжит работать в Нигерии через разведку и разработку глубоководных месторождений, а также за счет участия в сжижении газа предприятием Nigeria LNG. Eni - энергетическая компания, работающая в 62 странах, со штатом более 31,5 тысячи человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии.
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нефть, нигерия, eni, totalenergies
Нефть, Нигерия, Eni, TotalEnergies
14:49 26.10.2026 (обновлено: 15:06 26.10.2026)
 
Eni завершила продажу своей дочерней компании Apex Global Energy

Eni завершила продажу своей нигерийской дочерней компании Apex Global Energy

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Eni завершила продажу своей нигерийской дочерней Agip Energy and Natural Resources Limited (AENR) компании Apex Global Energy, следует из пресс-релиза итальянской энергетической компании.
"Eni объявляет о завершении продажи своей дочерней нигерийской компании Agip Energy and Natural Resources Limited (AENR) компании Apex Global Energy Limited (APEX), которая полностью принадлежит Sterling Oil Exploration and Energy Production Company Ltd (Sterling), одному из ведущих операторов наземного сектора в Нигерии", - говорится в сообщении.
AENR занимается разведкой и добычей углеводородов на суше и шельфе Нигерии и владеет 5% в совместном предприятии Renaissance JV, уточняется в релизе. Доли остальных участников составляют 30% у Renaissance, которая выступает оператором проекта, 10% у TotalEnergies и 55% у государственной Nigerian National Petroleum Company.
Eni также заявляет, что продажа соответствует стратегии оптимизации добывающего бизнеса, балансировки портфеля и выхода из непрофильных активов.
Eni продолжит работать в Нигерии через разведку и разработку глубоководных месторождений, а также за счет участия в сжижении газа предприятием Nigeria LNG.
Eni - энергетическая компания, работающая в 62 странах, со штатом более 31,5 тысячи человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии.
 
НефтьНигерияEniTotalEnergies
 
 
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