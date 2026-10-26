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Итальянская Eni подписала соглашения о разработке месторождения на Кипре
Итальянская Eni подписала соглашения о разработке месторождения на Кипре - 26.10.2026, ПРАЙМ
Итальянская Eni подписала соглашения о разработке месторождения на Кипре
Итальянская энергетическая Eni подписала соглашения о разработке первого газового шельфового месторождения на Кипре - Cronos, следует из пресс-релиза компании. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T15:17+0300
2026-10-26T15:17+0300
2026-10-26T15:17+0300
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Итальянская энергетическая Eni подписала соглашения о разработке первого газового шельфового месторождения на Кипре - Cronos, следует из пресс-релиза компании.
"Eni подписала основные соглашения о проектировании, закупке материалов, строительстве и бурению скважин для развития Cronos, обозначая начало этапа его разработки и ключевую веху на пути к монетизации первой газовой добычи на Кипре", - говорится в сообщении.
Летом Eni и TotalEnergies приняли окончательное инвестиционное решение о разработке газового шельфового месторождения Cronos для последующих поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
Первоначальные оценки предполагают запасы более чем в 3 триллиона кубических футов газа, отмечается в релизе.
Eni присутствует на Кипре с 2013 года, управляя несколькими участками недр, в том числе совместно с TotalEnergies.
Eni работает в 62 странах, со штатом более 31,5 тысячи человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии.
TotalEnergies - французская энергетическая компания. Штат составляет более 100 тысяч сотрудников примерно в 120 странах.
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газ, нефть, кипр, европа, eni, totalenergies
Газ, Нефть, КИПР, ЕВРОПА, Eni, TotalEnergies
Итальянская Eni подписала соглашения о разработке месторождения на Кипре
Итальянская Eni подписала соглашения о разработке первого газового месторождения на Кипре
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Итальянская энергетическая Eni подписала соглашения о разработке первого газового шельфового месторождения на Кипре - Cronos, следует из пресс-релиза компании.
"Eni подписала основные соглашения о проектировании, закупке материалов, строительстве и бурению скважин для развития Cronos, обозначая начало этапа его разработки и ключевую веху на пути к монетизации первой газовой добычи на Кипре", - говорится в сообщении.
Летом Eni и TotalEnergies приняли окончательное инвестиционное решение о разработке газового шельфового месторождения Cronos для последующих поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
Первоначальные оценки предполагают запасы более чем в 3 триллиона кубических футов газа, отмечается в релизе.
Eni присутствует на Кипре с 2013 года, управляя несколькими участками недр, в том числе совместно с TotalEnergies.
Eni работает в 62 странах, со штатом более 31,5 тысячи человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии.
TotalEnergies - французская энергетическая компания. Штат составляет более 100 тысяч сотрудников примерно в 120 странах.