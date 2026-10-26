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Глава ФСЭГ рассказал о новых игроках на мировом газовом рынке

Глава ФСЭГ рассказал о новых игроках на мировом газовом рынке - 26.10.2026, ПРАЙМ

Глава ФСЭГ рассказал о новых игроках на мировом газовом рынке

Мозамбик, Аргентина, Сенегал, Мавритания, а также Канада являются новичками на мировом газовом рынке, появившимися в том числе на фоне конфликта на Ближнем... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T12:24+0300

2026-10-26T12:24+0300

2026-10-26T12:28+0300

газ

нефть

мозамбик

аргентина

сенегал

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Мозамбик, Аргентина, Сенегал, Мавритания, а также Канада являются новичками на мировом газовом рынке, появившимися в том числе на фоне конфликта на Ближнем Востоке, рассказал генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила. "Сейчас на рынке еще и появляются новые поставщики СПГ... Возьмем, например, Африку, где Мозамбик раньше не был большим игроком. Посмотрите на Южную Америку - там стоит обратить внимание на Аргентину. Есть несколько новых игроков в Канаде, которая и сама новичок. В Западной Африке есть Сенегал и Мавритания, где объемы пока маленькие, но они растут", - сказал он в интервью ИС "Вести". Изменения на мировом рынке газа, по словам Мшелбилы, есть и в географии поставок, географии потребления и форме поставок: трубопроводный газ или сжиженный природный газ (СПГ). "Эти изменения возникли не только по вине Европы (из-за отказа от поставок российского газа - ред.), но и из-за конфликта на Ближнем Востоке. Эти факторы вкупе помогли изменить динамику рынка", - добавил он.

мозамбик

аргентина

сенегал

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газ, нефть, мозамбик, аргентина, сенегал