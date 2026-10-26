https://1prime.ru/20261026/glava-874625002.html
Глава Lufthansa рассказал о поддержке Мерца в ситуации с TAP Air Portugal
Глава Lufthansa рассказал о поддержке Мерца в ситуации с TAP Air Portugal - 26.10.2026, ПРАЙМ
Глава Lufthansa рассказал о поддержке Мерца в ситуации с TAP Air Portugal
Звонки канцлера Германии Фридриха Мерца в Лиссабон помогли немецкой группе авиакомпаний Lufthansa получить право на приобретение миноритарной доли в... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T22:59+0300
2026-10-26T22:59+0300
2026-10-26T22:59+0300
бизнес
германия
португалия
фридрих мерц
lufthansa
tap
spiegel
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874625002.jpg?1793044752
БЕРЛИН, 26 окт - ПРАЙМ. Звонки канцлера Германии Фридриха Мерца в Лиссабон помогли немецкой группе авиакомпаний Lufthansa получить право на приобретение миноритарной доли в португальской государственной авиакомпании TAP Air Portugal, сообщил гендиректор Lufthansa Карстен Шпор.
Ранее агентство DPA передавало, что власти Португалии разрешили Lufthansa приобрести миноритарную долю в 44,9% акций в TAP Air Portugal.
"В ситуации с TAP федеральный канцлер оказал нам огромную поддержку. Без его звонков в Лиссабон нам было бы гораздо сложнее противостоять французам (Air France-KLM – ред.), ведь у них тоже была полная поддержка со стороны их правительства", - сказал Шпор в интервью журналу Spiegel.
В ноябре 2025 года авиаконцерн Lufthansa объявил о намерении приобрести миноритарную долю в португальской авиакомпании TAP Air Portugal.
Авиакомпания TAP Air Portugal понесла рекордные убытки в размере 1,6 миллиарда евро в 2021 году во время пандемии COVID-19. Это вынудило ее обратиться за помощью к государству, после чего компания подверглась масштабной реструктуризации.
германия
португалия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, германия, португалия, фридрих мерц, lufthansa, tap, spiegel
Бизнес, ГЕРМАНИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, Фридрих Мерц, Lufthansa, TAP, Spiegel
Глава Lufthansa рассказал о поддержке Мерца в ситуации с TAP Air Portugal
Шпор: звонки Мерца помогли Lufthansa приобрести долю в TAP Air Portugal
БЕРЛИН, 26 окт - ПРАЙМ. Звонки канцлера Германии Фридриха Мерца в Лиссабон помогли немецкой группе авиакомпаний Lufthansa получить право на приобретение миноритарной доли в португальской государственной авиакомпании TAP Air Portugal, сообщил гендиректор Lufthansa Карстен Шпор.
Ранее агентство DPA передавало, что власти Португалии разрешили Lufthansa приобрести миноритарную долю в 44,9% акций в TAP Air Portugal.
"В ситуации с TAP федеральный канцлер оказал нам огромную поддержку. Без его звонков в Лиссабон нам было бы гораздо сложнее противостоять французам (Air France-KLM – ред.), ведь у них тоже была полная поддержка со стороны их правительства", - сказал Шпор в интервью журналу Spiegel.
В ноябре 2025 года авиаконцерн Lufthansa объявил о намерении приобрести миноритарную долю в португальской авиакомпании TAP Air Portugal.
Авиакомпания TAP Air Portugal понесла рекордные убытки в размере 1,6 миллиарда евро в 2021 году во время пандемии COVID-19. Это вынудило ее обратиться за помощью к государству, после чего компания подверглась масштабной реструктуризации.