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Глава ФСЭГ оценил инвестиции в газовую отрасль в мире
Глава ФСЭГ оценил инвестиции в газовую отрасль в мире - 26.10.2026, ПРАЙМ
Глава ФСЭГ оценил инвестиции в газовую отрасль в мире
Инвестиции в газовую отрасль в мире будут более избирательными, заявил генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T12:36+0300
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газ
нефть
фсэг
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Инвестиции в газовую отрасль в мире будут более избирательными, заявил генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила. "На уровне компаний инвестиции, по нашему мнению, продолжатся, правда, они станут более избирательными и обретут более стратегический характер... Мы ожидаем, что эти инвестиции будут идти волнами, но с тенденцией к увеличению", - сказал он в интервью ИС "Вести". По словам генсека ФСЭГ, наблюдается интерес инвесторов и компаний к данному сектору - ожидается, что в течение следующих 30 лет спрос на природный газ будет расти весьма активно. "По нашим оценкам, рост спроса составит 31% за 30 лет. Причем в энергобалансе доля газа вырастет с 23% до 26%", - сообщил Мшелбила. Он отметил, что у природного газа есть будущее, так как он является серьезнейшим подспорьем в осуществлении энергоперехода и смягчении последствий изменения климата, в отрасль будут привлекаться инвестиции.
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газ, нефть, фсэг
Глава ФСЭГ оценил инвестиции в газовую отрасль в мире
Генсек ФСЭГ Мшелбила: инвестиции в газовую отрасль будут более избирательными
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Инвестиции в газовую отрасль в мире будут более избирательными, заявил генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила.
"На уровне компаний инвестиции, по нашему мнению, продолжатся, правда, они станут более избирательными и обретут более стратегический характер... Мы ожидаем, что эти инвестиции будут идти волнами, но с тенденцией к увеличению", - сказал он в интервью ИС "Вести".
По словам генсека ФСЭГ, наблюдается интерес инвесторов и компаний к данному сектору - ожидается, что в течение следующих 30 лет спрос на природный газ будет расти весьма активно.
"По нашим оценкам, рост спроса составит 31% за 30 лет. Причем в энергобалансе доля газа вырастет с 23% до 26%", - сообщил Мшелбила.
Он отметил, что у природного газа есть будущее, так как он является серьезнейшим подспорьем в осуществлении энергоперехода и смягчении последствий изменения климата, в отрасль будут привлекаться инвестиции.