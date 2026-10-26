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Россия обладает огромным экономическим потенциалом, заявил Медведев

Россия обладает огромным экономическим потенциалом, заявил Медведев - 26.10.2026, ПРАЙМ

Россия обладает огромным экономическим потенциалом, заявил Медведев

Россия обладает огромным экономическим потенциалом, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T14:45+0300

2026-10-26T14:45+0300

2026-10-26T14:45+0300

россия

дмитрий медведев

единая россия

совбез

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия обладает огромным экономическим потенциалом, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. На заседании постоянного комитета движения "За свободу наций!" он отметил, что Россия продолжает развиваться, несмотря на введение 30 тысяч односторонних ограничительных мер. "Но само по себе это весьма показательно. Это все-таки у нас экономический потенциал огромный", - сказал Медведев.

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россия, дмитрий медведев, единая россия, совбез