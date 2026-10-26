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Россия обладает огромным экономическим потенциалом, заявил Медведев
Россия обладает огромным экономическим потенциалом, заявил Медведев - 26.10.2026, ПРАЙМ
Россия обладает огромным экономическим потенциалом, заявил Медведев
Россия обладает огромным экономическим потенциалом, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T14:45+0300
2026-10-26T14:45+0300
2026-10-26T14:45+0300
россия
дмитрий медведев
единая россия
совбез
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия обладает огромным экономическим потенциалом, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. На заседании постоянного комитета движения "За свободу наций!" он отметил, что Россия продолжает развиваться, несмотря на введение 30 тысяч односторонних ограничительных мер. "Но само по себе это весьма показательно. Это все-таки у нас экономический потенциал огромный", - сказал Медведев.
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россия, дмитрий медведев, единая россия, совбез
РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Совбез
Россия обладает огромным экономическим потенциалом, заявил Медведев
Медведев: Россия обладает огромным экономическим потенциалом, несмотря на санкции